Motorola lancia il nuovo moto z3 play

Disponibile a partire da luglio 2018

Il nuovo moto z3 play di Motorola porta avanti la tradizione degli smartphone della famiglia moto z aggiungendo al tradizionale design sofisticato un display edge-to-edge, l’intelligenza artificiale con doppia fotocamera dotata di sensore della profondità e un “computing contestutale”. Anche qui sono disponibili i moto mods, gli accessori che trasformano o modificano (mods) gli smartphone della famiglia moto z.

Vivi più esperienze con i moto mods

La tecnologia modulare di Motorola trasforma il moto z3: è possibile stampare foto Polaroid direttamente dallo smartphone in pochi secondi, proiettare su uno schermo da 70’’ ovunque ti trovi, affidarsi a un assistente per musica, notizie, domande o altro.

Progettato per te, con display edge-to-edge:

Il moto z3 play è realizzato interamente in Corning Gorilla Glass e in alluminio serie 6000. E’ dotato del 13% in più di area di visualizzazione e di un maggior numero di pixel rispetto all'ultima generazione. Il display Super AMOLED Full HD da 6 " e il formato 18:9 offrono una visualizzazione edge-to-edge per godere al meglio i video e i blog preferiti. Per una maggiore usabilità, il sensore di impronte digitali è stato spostato lateralmente, mentre è stato mantenuto il tasto One Button Nav, basato su semplici gesti intuitivi.

Un'esperienza fotografica intelligente

Il nuovo moto z3 play è dotato di una doppia fotocamera da 12 MP e 5 MP. Le fotocamere sono anche dotate di nuove funzionalità con intelligenza artificiale e sensore di profondità.

Con l’integrazione di Google Lens, la smart camera del moto z3 play mette a fuoco mostrando più cose rispetto a quelle percepite dall'occhio, dando la possibilità di cercare oggetti, copiare e tradurre testi e mostrare più informazioni sui luoghi di interesse.

Performance

Il dispositivo è dotato di un processore Snapdragon 636 del 30% più veloce e una batteria che garantisce fino a 40 ore di autonomia quando si collega un Moto Power Pack.