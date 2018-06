BTicino lancia la serie civile Living NOW, la prima nativamente connessa

L’AD Villani: “E’ progettata, sviluppata e realizzata interamente in Italia. E’ per noi il lancio più importante degli ultimi 15 anni”

BTicino ha lanciato la nuova serie civile Living NOW. Si tratta della prima serie civile nativamente connessa. Estremamente facile da installare e usare.

La serie è stata lanciata il 12 giugno 2018 da un cortometraggio con Alessandro Fella e Laura Chiatti e viene costruita interamente in Italia, a Varese e Erba.

Colpisce la nuovissima estetica in cui non esiste più la differenza tra placca e interruttore, che sono ora integrati in un'unica interfaccia. La serie è anche certificata Google e Apple per poter essere gestita tramite gli assistenti vocali.

Franco Villani, AD di BTicino commenta: "E' per noi il lancio più importante degli ultimi 15 anni. La nuova serie civile Living NOW si installa come un impianto elettrico tradizionale, ma offre funzioni di connettività. E' progettata, sviluppata e realizzata interamente in Italia dove il gruppo Legrand ha i propri centri di eccellenza mondiali".