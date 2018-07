Relex Solutions nomina Stefano Scandelli Senior Vice President Sales EMEA

L’obiettivo è quello di supportare la rapida crescita dell’azienda sul mercato europeo

Stefano Scandelli è il nuovo Senior Vice President Sales EMEA di Relex Solutions, , fornitore di soluzioni integrate per l’ottimizzazione dei processi Retail.

Scandelli sarà basato nell’ufficio RELEX di Venezia e avrà il compito di guidare ed accelerare lo sviluppo commerciale dell’azienda nell’area EMEA.

Scandelli, data la riconosciuta esperienza nel settore, ha collaborato con aziende di tutta Europa sull’ottimizzazione dei processi retail, supply chain e category management da più di 25 anni. Particolarmente degna di nota la sua carriera in JDA, dove è entrato nel 2004 come Sales Manager con la responsabilità di aprire il mercato italiano ed è stato promosso prima Vice President Sales South Europe e, qualche anno dopo, Group Vice President Sales South Europe, Middle East and Africa.

"Sono entusiasta di entrare a far parte di una delle aziende in più rapida crescita del settore – ha dichiarato Scandelli -. Con la sua tecnologia, la potenza e l'agilità delle sue soluzioni in grado di adattarsi alle diverse esigenze e ai cambiamenti di mercato, sono convinto che RELEX abbia tutte le carte in regola per diventare il principale fornitore IT sul mercato Retail".

Secondo Scandelli, un altro elemento distintivo di RELEX rappresenta la particolare dedizione alla soddisfazione e al successo dei suoi clienti. "È fantastico entrare a far parte di un team di esperti focalizzati all’interesse dei loro clienti e disposti ad analizzare ogni specifica situazione in ambito pianificazione per aiutarli a risolvere tutte le loro sfide".

Fondata nel 2005 a Helsinki ad opera di tre ricercatori nel campo della logistica, RELEX Solutions sta andando incontro ad una rapida crescita e conta oggi più di 200 clienti, oltre 400 dipendenti e 11 sedi in Europa e Nordamerica. La decisione di RELEX di assumere Stefano Scandelli, che può vantare una conoscenza approfondita del mercato e dei principali player italiani ed europei, sottolinea l’obiettivo dell’azienda di diventare il leader del settore in Europa.

"Siamo entusiasti di avere Stefano a bordo – afferma il CEO di RELEX Mikko Kärkkäinen -. Con la sua straordinaria esperienza, ci aiuterà a raggiungere l'obiettivo di diventare il leader di mercato per i Retailer più importanti in tutta Europa".