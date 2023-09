Durst anticipa le novità che porterà a Viscom 2023

La presenza di Durst Group a Viscom 2023 si preannuncia all’insegna dell’eccellenza produttiva. Un concetto che da tempo permea l’offerta del Gruppo altoatesino, da sempre contraddistinta da innovazione tecnologica ed elevata produttività. La kermesse milanese sarà, dunque, l’occasione per presentare al pubblico italiano il frutto di questo impegno, attraverso due fiori all’occhiello dell’ormai celebre famiglia P5: la ibrida P5 350 e la roll to roll P5 Tex iSUB.

Ammiraglia delle soluzioni Durst per il LFP, P5 350 rappresenta il perfetto connubio tra qualità di stampa, produttività e versatilità applicativa, grazie a funzionalità esclusive come la stampa Multiroll e Multitrack 6 che, grazie a sensori con lettura frontale, consente di gestire fino a 6 code di stampa differenti. Configurabile fino a un massimo di nove colori, compresi light colors, bianco e vernice, Durst P5 350 può realizzare stampe multistrato e applicazioni speciali, tra cui gli effetti “Day & Night”, “In & Out” e stampe a rilievo fino a 18 strati. Inoltre, le prestazioni di P5 350 sono potenziate da tecnologie opzionali di ultima generazione firmate dall’R&D Durst, come Durst AutomatTM, per il carico e scarico di materiali rigidi, P5 Double 4 (D4), che consente l’installazione di una seconda fila di teste di stampa CMYK raddoppiando la produttività, e P5 Robotics che integra la tecnologia robotica nel processo di stampa, automatizzando il flusso di lavoro e ottimizzando la capacità produttiva.

Sotto i riflettori di Viscom anche P5 TEX iSUB, l’innovativa soluzione con sublimazione in linea integrata per stampa diretta su tessuti in poliestere per applicazioni soft signage già pronte per la finitura, senza necessità di ulteriori trattamenti o passaggi in calandra. Con luce fino a 3,3 metri e velocità massima di 383 m2/ora, P5 TEX assicura qualità di stampa eccellente e colori vividi anche sui supporti più difficili grazie alle eccellenti performance dell’inchiostro sublimatico Sublifix, sviluppato appositamente dall’R&D Durst. Ad incrementare ulteriormente le prestazioni di questa stampante, l’opzione Multiroll che consente il caricamento contemporaneo di due bobine, rendendo il cambio di materiale estremamente facile e l’opzione Dualroll per stampare contemporaneamente su due bobine con una larghezza max di 1,6 metri.

Lo stand Durst a Viscom 2023 ospiterà inoltre il debutto italiano di VK3220T-HS, la flatbed UV di ultima generazione firmata Vanguard Europe, un’inedita soluzione caratterizzata da un design ergonomico con piano di stampa da 3,2 x 2 metri. Progettata per soddisfare i desiderata di una clientela industriale, VK3220T-HS è upgradabile in base alle specifiche esigenze produttive e può montare fino a tre file di teste di stampa Kyocera con goccia da 4 picolitri, assicurando una risoluzione fino a 1800 dpi e produttività fino a 360 mq/ora.

Ma Durst non è solo hardware. Per dare concreta attuazione al concept “From Pixel to Output”, l’azienda altoatesina investe costantemente nello sviluppo di software finalizzati all’ottimizzazione e all’automatizzazione dei processi produttivi, integrabili su tutte le stampanti del brand. Per la prima volta, lo stand Durst a Viscom ospiterà il corner “Software Desk” dove i tecnici saranno a disposizione per presentare il portfolio di soluzioni proprietarie, tra cui Durst Workflow per prestampa e produzione e Durst Analytics per raccolta e analisi dei dati.