Nice acquisisce FIBARO

L’azienda italiana prosegue il proprio percorso di espansione internazionale e, grazie ad un’offerta ancora più ampia e innovativa, è pronta a cogliere le opportunità di un segmento ad alto potenziale di crescita come quello della “casa intelligente”

Nice, azienda italiana attiva nel mercato dell’Home Automation e Home Security, si espande nel settore della Smart Home e acquisisce FIBARO, marchio

che offre un vero e proprio ecosistema wireless e modulare per un’abitazione connessa, controllata e a misura delle specifiche esigenze dell’utente.

Fondata nel 2010 con sede a Poznan in Polonia, FIBARO in pochi anni si è affermata in 6 continenti e in oltre 100 paesi come uno dei più avanzati sistemi wireless per la casa intelligente, progettando e producendo all’interno dei propri stabilimenti e centri di ricerca dispositivi per la Smart Home con protocolli Z-Wave e HomeKit, all’insegna della massima semplicità d’installazione plug & play, con la possibilità di accesso remoto e della compatibilità con sistemi terzi quali Apple HomeKit, Z-Wave, Google Assistant, Amazon Alexa e Siri di Apple.

Le competenze di FIBARO rafforzeranno l'offerta di Nice nell'ambito dello sviluppo di sistemi di automazione per la casa, per trasformare in realtà la visione di un'abitazione completamente connessa. Ciò grazie alle offerte complementari delle due aziende, accomunate dalla vocazione internazionale, dal Design Thinking, dalla costante spinta all'innovazione tecnologia e, sopratutto, dalla volontà di metter al centro la persona.

FIBARO offre una gamma completa di prodotti integrati per la Smart Home: dai gateways “Home Center”, che sono il cuore del sistema di gestione dell’abitazione e dell’edificio, ai più avanzati sensori multifunzione dal design pluripremiato, che monitorano l’ambiente all’interno dei locali, per esempio: possibili allagamenti, fumi ed eventuale presenza di CO, fino ai rilevatori di apertura e chiusura di porte e finestre, sirene d’allarme e telecamere. Ed anche valvole termostatiche innovative che ottimizzano la temperatura della casa e consentono un importante risparmio energetico.

Le app FIBARO semplificano il controllo da remoto degli impianti, come l’allarme di casa, le automazioni ed il controllo dei sensori.