Nuvias amplia l’offerta nella Practice Unified Communication

L’area di specializzazione audio e video si rafforza con l’offerta di nuove soluzioni e servizi dedicati ai partner di canale

Dopo la spinta sull'acceleratore in campo cyber security, Nuvias arricchisce ora il portfolio di soluzioni multi-vendor nella Practice Unified Communication.

Nuvias ha infatti ampliato la gamma dei prodotti di VoIP e video collaboration già a portfolio, quali AudioCodes, BroadSoft, Oracle, Panasonic e Polycom, aggiungendo alla storica relazione con Lifesize, per cui è stata proclamata Distributor of the Year nel 2017, nuovi accordi di distribuzioni in EMEA con BlueJeans, Huddly e Sennheiser. Huddly, start-up scandinava, propone una innovativa telecamera per video collaborazione; BlueJeans permette di riunire conferenze video, audio e web in un’unica soluzione cloud; Sennheiser propone le cuffie con sistema microfonico sia per la telefonia fissa che per i call center. Si completa così la Practice di Unified Communication (UC) con nuove soluzioni che permettono una collaborazione integrata nell’ambiente di lavoro semplice e funzionale.

“E’ un momento di ulteriore crescita per Nuvias – evidenzia Piera Loche, Managing Director di Nuvias Italy – e, nello specifico, per la Practice di Unified Communication, con opportunità davvero importanti per il settore IT di espandersi in questo mercato proficuo ed in forte sviluppo. Indagini condotte sul mercato italiano indicano infatti che ci sono oltre 17 milioni di potenziali End User, di cui oggi, solo l’1,3% ha già implementato soluzioni di cloud communication, e si valuta una crescita di circa 750.000 nuovi utenti di servizi UC ogni anno. Siamo certamente il distributore perfetto per le soluzioni e le tecnologie ICT, offrendo servizi, supporto e competenza tecnica ai partner di canale che desiderano cogliere le straordinarie opportunità assicurate dal mercato della Unified Communication”.

Oltre al ricco portfolio UC, Nuvias assicura una soluzione in-house di development cloud system, chiamata Dovetail = CPE Management, un tool che consente ai partner di eseguire test di pre-deployment sulle reti degli utenti finali, di effettuare la configurazione avanzata di un nuovo dispositivo e di gestire e monitorare al meglio le performance. Ad oggi, più di 40 reseller in EMEA hanno già attivato il servizio, facendo registrare un’importante crescita del numero di dispositivi configurati tramite questa piattaforma. Nuvias propone anche una suite di servizi di consulenza a valore, che garantiscono ai partner di completare la loro offerta con vantaggi significativi in termini di miglior efficienza e riduzione dei costi. Fanno parte della Practice i servizi ingegnerizzati d’installazione, di Customer Premise Equipment (CPE) e i servizi Phone & Video Installation dedicati ai Service Provider.