Fujitsu supporta l’archiviazione nelle medie aziende

Annunciata una nuova appliance storage che offre capacità di conservazione e archiviazione dei dati a prezzi competitivi

Si chiama Fujitsu ETERNUS CS8050 NAS ed è l’ultima appliance storage proposta da Fujitsu per mettere a disposizione dei clienti capacità di conservazione e archiviazione dei dati a prezzi competitivi.

Dedicato all’archiviazione, il sistema mette a disposizione funzioni SoftWORM (Write Once, Read Many) per la compliance legale, la replica integrata di archivi e i processi di backup basati su snapshot che assicurano la continuità operativa delle aziende di medie dimensioni.

Archiviare dati di business per lunghi periodi di tempo non è solamente un obbligo di legge per molte aziende, ma è anche una soluzione efficace per contribuire alla gestione delle crescenti quantità di dati che vengono prodotti e memorizzati. Con il nuovo sistema ETERNUS CS8050 NAS, Fujitsu ha sviluppato una soluzione veloce e affidabile che alleggerisce il backup quotidiano dai dati di business importanti ma inattivi aiutando a razionalizzare i processi per le copie di sicurezza di tutti i giorni.

Il sistema combina lo stesso hardware e firmware Fujitsu ad alte prestazioni presente nella piattaforma di backup e archiviazione enterprise ETERNUS CS8000 all’interno di una più compatta unità rack-mount 2U appositamente progettata per gli ambienti IT di medie dimensioni. Capace di supportare fino a 200 milioni di file indipendentemente dalla loro grandezza, ETERNUS CS8050 NAS Target Appliance è compatibile con tutti i principali vendor di software di archiviazione per fornire una soluzione unificata in grado di supportare tecnologie di archiviazione di vario genere; inoltre supporta interfacce Network File System (NFS) e Common Internet File System (CIFS) e memorizza i dati su storage a disco RAID scalabile e protetto raggiungendo una capacità massima utilizzabile netta pari a 70 TB.

Inoltre, la sua funzionalità di backup integrata consente la replica automatica degli archivi su una appliance differente, come un secondo sistema ETERNUS CS8050 NAS situato esternamente o un sistema ETERNUS CS8000 centralizzato, anche posizionato a grande distanza. Ciò assicura che i dati archiviati possano essere recuperati in caso di incendio, di inondazione o di altro disastro. I dati di archivio presenti nei backup integrati basati su snapshot sono inoltre soggetti al controllo di versioning completo.