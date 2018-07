Panasonic migliora la sua offerta di tablet fully rugged da 7’’

Disponibile in versione Value e Standard, il Toughpad FZ-M1 offre ancora più personalizzazioni ai mobile worker

Panasonic ha annunciato di aver aggiornato il Toughpad FZ-M1, il suo tablet fully rugged Windows da 7’’ per renderlo più flessibile e personalizzabile per i lavoratori mobili.

La nuova versione Standard del dispositivo privo di ventola è dotata di maggiore potenza, grazie al processore Intel CoreTM i5 di settima generazione. Quest’ultimo assicura performance eccezionali con un consumo molto basso, mantenendo al minimo la generazione del calore.

Il tablet dispone anche di un display touch screen capacitivo a 10 dita più luminoso, da 700cd/m², con protezione antiriflesso per una visibilità impareggiabile.

A sua volta, il modello Value offre, oltre ai miglioramenti del display, anche una capacità RAM raddoppiata da 4GB, e un processore Intel CoreTM i5-7Y57 vPro CPU Celeron N4100 ancora più potente.

Inoltre, in aggiunta alle porte con configurazione flessibile e al modulo business di espansione integrato, Panasonic ha inserito un’ampia gamma di opzioni di rilevamento, che consentono ai mobile worker di diversi settori di personalizzarlo in base alle proprie necessità.

Fotocamera 3D

La fotocamera integrata 3D Intel RealSense opzionale è progettata per effettuare ed elaborare misurazioni 3D in mobilità. È la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni settoriali, come ad esempio l’ottimizzazione degli spazi di magazzino, la manutenzione di impianti e asset, il monitoraggio di ferite nel settore sanitario e le rilevazioni per scene del crimine e assicurazioni. La fotocamera 3D può essere utilizzata su una distanza che varia da 16cm a 10m, in base alla condizioni di risoluzione e ambientali. Adatta all’uso outdoor, può essere inclusa nel modello Standard del Toughpad FZ-M1.

Termocamera

Un’altra opzione è costituita dalla micro termocamera Lepton FLIR, che permette ai mobile worker di acquisire ed elaborare sul campo immagini termiche accurate, collegandole ad altre applicazioni line-of-business e aggiungendo metadati, come ad esempio codici QR.

La termocamera, combinata con la potenza del tablet rugged Panasonic e il suo set-up versatile e configurabile, lo rende ideale per una vasta gamma di settori e applicazioni aziendali. Oltre agli impieghi più ovvi, come la ricerca del calore nel settore dei servizi d’emergenza e della difesa, la termografia può essere utilizzata anche in ambito industriale (per il controllo e la quality assurance delle linee di produzione), utility e field service (manutenzione e riparazione), nonché nel settore del petrolio e del gas, dell’aviazione, automobilistico o delle costruzioni, per la gestione degli asset e la diagnostica.

Il tablet Toughpad FZ-M1 Panasonic può essere configurato al momento dell’acquisto per combinare feature specifiche, come le fotocamere, con altre opzioni integrate, ad esempio connettività 4G, GPS e replica antenna pass through.

Entrambi i modelli, Standard e Value, saranno disponibili a partire dalla fine di agosto 2018.