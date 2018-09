La stampa di Brother gioca la carta della silenziosità

La nuova gamma di stampanti LED a colori Brother L3000 promette stampe sotto i 47 dB di rumore

Silenziosa, affidabile, veloce ed economica. Sono queste le caratteristiche elencate da Brother che, con la sua nuova gamma LED a colori Brother L3000 promette ai clienti di stampare a meno di 47 dB.

Brother L3000 combina tutte le esigenze dell’ufficio ed è dotata di una serie di caratteristiche professionali in grado di produrre presentazioni, brochure e report impeccabili e ottimizzare i flussi di lavoro.

Quattro i modelli lanciati inizialmente sul mercato italiano per ogni necessità:

• Due stampanti monofunzione: HL-L3230CDW e HL-L3270CDW

• Due stampanti multifunzione: DCP-L3550CDW e MFC-L3730CDN

Ricca di funzionalità, questa nuova gamma si inserisce in qualsiasi ambiente SOHO grazie a caratteristiche come: massima silenziosità, più efficienza e ampia connettività, un costo per pagina competitivo sia a colori sia in monocromatico.

Oltre alla possibilità di gestire una capacità carta fino a 250 fogli e alla velocità e qualità di stampa garantita dalla tecnologia LED, i nuovi modelli risultano arricchiti inoltre da ampia connettività per tutte le esigenze: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, rete cablata. Grazie alla stampa fronte/retro automatica e alle opzioni di stampa rapida sia da smartphone che da tablet, garantiscono tutta la tranquillità necessaria per gestire la stampa a colori in ufficio.