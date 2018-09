Con Datamatic nuova vita per il brand Computer Discount

Al via un ambizioso progetto per creare una rete capillare di rivenditori a valore aggiunto sul territorio nazionale

Nuova vita per lo storico brand Computer Discount. Ha intenzione di ridargliela Datamatic, proprietario dello storico brand per il quale il VAD ha in mente di creare una rete capillare di rivenditori a valore aggiunto su tutto il territorio nazionale.

Nel suo 45esimo anno di attività, Datamatic ha, dunque, scelto di dare vita a un nuovo progetto che, dopo la nascita di BU e staff dedicati, vede la società puntare sempre più sulla distribuzione a valore.

I partner che sono già stati coinvolti nel progetto in questa prima fase e i rivenditori che aderiranno nei prossimi mesi potranno beneficiare della riconoscibilità del marchio Computer Discount, del supporto logistico delle 23 filiali e Cash & Carry di Datamatic presenti su tutto il territorio nazionale, delle competenze degli specialisti delle BU a valore del Distributore e della possibilità di offrire un catalogo di prodotti e soluzioni per le aziende completo e articolato, frutto anche dei rapporti consolidati di Datamatic con i principali vendor internazionali.

Come riferito in una nota ufficiale da Loris Stucchi, Direttore Vendite Valore & B2B di Datamatic: “Il progetto è ora ai nastri di partenza e conta già una cinquantina di reseller e VAR, ma puntiamo ad avere, a regime, oltre trecento partner dislocati capillarmente in tutte le regioni. Siamo, quindi, aperti a valutare nuove realtà, che posseggano i giusti requisiti e che desiderino candidarsi per fare parte della nostra rete di rivenditori a valore Computer Discount”

Maggiori informazioni sulla nuova rete di partner Computer sono disponibili QUI.