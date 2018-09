L’insegna Unieuro aumenta la presenza sul territorio

Due giorni fa hanno aperto al pubblico sei nuovi punti vendita ex-DPS dislocati tra Padova a Potenza

Sabato 15 settembre, dopo un importante adeguamento al layout aziendale, hanno riaperto al pubblico sei nuovi store Unieuro, precedentemente a marchio Trony appartenuti a DPS Group.

L’operazione, annunciata lo scorso 24 luglio, ha visto una significativa espansione dell’insegna Unieuro che si configura ora come il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia.

Nello specifico, sotto la nuova insegna, hanno aperto nuovamente i battenti gli store di Albisagnego (Padova), in S.S. Battaglia, 73, di Camporosso (Imperia), in via Turistica, 3, di Imperia, in via Nazionale, 373, di Melfi (Potenza) presso il Centro Commerciale “Arcobaleno”, Contrada Boschetto di Borea, di Paderno Dugnano (Milano) presso il Centro Commerciale “Brianza”, S.S. 35 dei Giovi, e di Taranto, in via Cesare Battisti, 1020.

A sostegno di queste inaugurazioni, sono previste attività di street marketing con distribuzione dei volantini nelle aree centrali delle città.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luigi Fusco, Chief Operations Officer Unieuro: «Le aperture di questo mese sono particolarmente significative perché, oltre a rafforzare la nostra leadership sul territorio, confermano la volontà di Unieuro di consolidare il mercato selezionando i punti vendita migliori e coerenti con la nostra idea di prossimità e presidio del territorio».

Per celebrare i nuovi negozi, Unieuro ha ideato imperdibili offerte su tutte le categorie di prodotto e sconti fino al 50% su tutti i grandi e piccoli elettrodomestici da libera installazione e incasso e del 50% su tutti i casalinghi e articoli da regalo. Le promozioni, valide fino a venerdì 28 settembre, coinvolgeranno anche il punto vendita diretto di Aprilia (Latina) presso il Parco Commerciale “Aprilia”, S.S. 148 Pontina svincolo Via Mascagni, che propone uno speciale volantino sottocosto per celebrare l’anniversario dello store con la festa della miglior tecnologia.