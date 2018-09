Più sostegno in EMEA all’ecosistema Ruckus

Ruckus Networks ha annunciato la volontà di sostenere il proprio canale di partner attraverso la comunità tecnica Dogfather

Intenta a sostenere i partner attraverso una serie di iniziative di formazione per dare al proprio ecosistema un vantaggio competitivo e la capacità di fornire soluzioni in grado di soddisfare le crescenti esigenze di innovazione dei clienti, Ruckus Networks ha annunciato l’arrivo della comunità tecnica Dogfather in EMEA.

In questo modo, la divisione di Arris che costruisce reti di accesso cablate e wireless a livello enterprise, ha messo l’accento sul sostegno dei partner, uno dei tratti caratteristici della sua strategia di canale Ruckus, attraverso la qualità delle relazioni e un supporto tecnico continuo a livello locale.

Risorse dedicate e focalizzate in 15 lingue diverse

Nello specifico, il programma Dogfather è basato su diversi componenti, ciascuno con risorse dedicate e focalizzate, come una formazione tecnica erogata attraverso webinar mensili, seminari, workshop, eventi e social media, tutti disponibili in 15 lingue diverse.

Dopo il lancio del nuovo programma di canale alla fine del 2017, la crescita dei partner è diventata un fattore fondamentale. Ruckus riconosce la necessità di servire la comunità e fornirle gli strumenti per essere profittevole, competitiva e vincente.

Lo ha ribadito in una nota ufficiale Massimo Mazzeo-Ocello, Direttore System Engineering di Ruckus Networks EMEA, secondo cui: «L’obiettivo del programma Dogfather è quello di creare una comunità di partner particolarmente affiatata. Le partnership migliori si basano sul potenziamento delle reciproche attività commerciali e sulla condivisione dei rischi e dei vantaggi. In qualità di produttori, abbiamo bisogno di sostenere i partner e non di trattenerli. Il canale non può e non deve sopravvivere, ma deve prosperare, in un mondo che ruota intorno alla tecnologia».

I componenti del programma Dogfather sono i seguenti:

– Big Dogs: l’evento annuale per i manager dei partner Ruckus

– Mini Dogs: roadshow a livello regionale per i tecnici e i venditori

– Formazione remota Dogfather: webinar mensili e newsletter tecniche su argomenti specifici, aperti a tutti i partner, e disponibili in 15 lingue

– Dogfather Days: eventi dal vivo con i tecnici Ruckus, disponibili in 15 Paesi

– Distributor Days: eventi tecnici gestiti da Ruckus con il supporto dei distributori, e con i loro partner di riferimento

– Social Media: repertorio di materiali già pronti per i blog, i social media e le attività di comunicazione dei partner.

La comunità Dogfather è aperta a tutti i partner Elite ed SMB di Ruckus, con decorrenza immediata.