Il nuovo bundle offre a clienti e partner una modalità semplificata per l’acquisto di Barracuda Email Protection

Barracuda Networks, fornitore di soluzioni cloud per la sicurezza e la protezione dei dati, annuncia un nuovo bundle per la protezione email comprendente l’intero portfolio di prodotti Barracuda per la protezione dell’email. Richiesto da clienti e partner, Barracuda Total Email Protection è offerto con un unico SKU per assicurare cicli di vendita più rapidi e un minor carico amministrativo. Total Email Protection, comprendente Barracuda Essentials, Barracuda Sentinel e Barracuda PhishLine, offre ai clienti una difesa contro gli attacchi di social engineering via email, le frodi, l’appropriazione di account.

“La sicurezza email era considerata un tempo come un modo per impedire allo spam di rallentare il lavoro. Oggi è considerata un aspetto critico e per proteggere persone, applicazioni e dati e richiede un approccio multilivello”, commenta Ezra Hookano, VP Channels di Barracuda. “Con questo annuncio rispondiamo alla richiesta dei nostri partner di fornire con un unico SKU l’intero portfolio di soluzioni per la protezione email, offrendo ai clienti un modo più semplice per acquistare tutta la protezione email necessaria”.

Barracuda Total Email Protection offre una soluzione completa contro gli attacchi veicolati all’email e il social engineering. Le principali caratteristiche comprendono: