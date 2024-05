InfiniBox SSA II assicura una forte resilienza informatica

I danni derivanti da un attacco informatico possono essere incommensurabili per un’azienda. Per questo è essenziale, non solo avere una forte strategia di cybersecurity, ma anche di ripristino dati e resilienza informatica. Infinidat, azienda di soluzioni storage di livello enterprise, ha annunciato che InfiniBox SSA II è stato riconosciuto da DCIG, nota società di analisi, come uno dei migliori sistemi all-flash (AFA) più sicuri per lo storage enterprise a livello mondiale. Questo importante riconoscimento è il risultato di quanto emerso da una ricerca indipendente di DCIG sul mercato AFA, con una particolare attenzione alla resilienza informatica e al ripristino sicuro e veloce dei dati.

Le funzionalità vincenti di InfiniBox SSA II

La resilienza informatica è oggi uno dei requisiti più importanti e richiesti dalle aziende a garanzia di un’efficace sicurezza informatica e di un’adeguata resistenza agli attacchi informatici dell’intera infrastruttura storage e dei dati contenuti. Le funzionalità di sicurezza informatica InfiniSafe integrate nella soluzione InfiniBox SSA II combinano snapshot immutabili dei dati, air gapping logico, reti separate/isolate, cyber detection e recupero dei dati quasi istantaneo, garantito in meno di un minuto. Infinidat utilizza l’intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML) per fornire una scansione approfondita, a livello di contenuto, e identificare i dati compromessi. InfiniBox SSA II crea un ambiente isolato per la convalida dei dati, facilitando così la fase critica di identificazione delle copie “pulite” dei dati, per un recupero rapido e affidabile.

InfiniBox SSA II è l’array all-flash ad alte prestazioni di Infinidat pensato per i carichi di lavoro mission-critical, che richiedono performance elevate per le applicazioni del mondo reale. Questa soluzione è integrata con la piattaforma InfiniVerse che accelera le operazioni IT basate su intelligenza artificiale (AIOps) al fine di automatizzare e semplificare la gestione dello storage, utilizza analisi predittive basate sull’IA e consente una gestione più semplice delle implementazioni di cloud storage ibrido.

Oltre a creare un’infrastruttura di storage enterprise sicura, efficiente e dinamica, InfiniBox SSA II consente ai clienti di ottenere non solo prestazioni ottimali per ogni applicazione, ma anche di consolidare in modo sostanziale lo storage, di trasformarne in modo significativo le prestazioni, di garantire maggiore affidabilità e di ridurre CAPEX e OPEX. L’SSA II offre disponibilità al 100%, un servizio di assistenza ineccepibile e il costo totale di proprietà (TCO) più basso del settore.

Dichiarazioni

“Il riconoscimento ricevuto da InfiniBox SSA II come uno dei 5 migliori AFA più sicuri al mondo contro gli attacchi informatici è la conferma che la nostra soluzione di storage primario non solo è il sistema all-flash più veloce del settore e con la più bassa latenza, ma è anche uno dei prodotti più apprezzati per la cyber storage resilience”, ha affermato Eric Herzog, CMO di Infinidat. “Da quando abbiamo integrato il nostro software per la cyber sicurezza InfiniSafe e la piattaforma InfiniVerse con le innovative funzionalità di InfiniBox SSA II, siamo stati in grado di ridefinire per lo storage enterprise gli standard per la resilienza e il ripristino veloce e sicuro dei dati. Con una garanzia senza precedenti, InfiniBox SSA II assicura alle aziende e ai service provider un recupero e un ripristino dei dati quasi istantanei in caso di attacco informatico, riducendo significativamente l’impatto malevolo di ransomware e malware, con un conseguente risparmio sia in termini di tempo che denaro”.

“Disporre di un array all-flash affidabile dal punto di vista informatico è una necessità per le aziende che devono proteggere i propri dati dagli attacchi cyber e vogliono garantire sicurezza all’intera infrastruttura storage, oltre che massimizzare i propri vantaggi grazie all’automazione e al consolidamento dei carichi di lavoro su una piattaforma all-flash dalle prestazioni più elevate“, ha dichiarato Dave Raffo, Consulting Analyst di DCIG. “Un array all-flash legacy senza funzionalità di sicurezza integrate è obsoleto e rappresenta un problema potenzialmente enorme nel mondo odierno, caratterizzato da continui attacchi informatici. L’elenco, da noi stilato, dei 5 migliori array all flash di fascia alta e più sicuri dal punto di vista informatico rappresenta il futuro per lo storage enterprise. InfiniBox SSA II si è aggiudicato una posizione tra le top 5 grazie alle funzionalità avanzate di resilienza informatica, unite a prestazioni, scalabilità, disponibilità al 100% e convenienza economica di cui le aziende hanno bisogno“.