Wi-Fi Orbi Pro per Clinica Mobile

Il poliambulatorio mobile che offre assistenza medica ai piloti del MotoGP e della SuperBike ha scelto il sistema Netgear per la propria struttura

Intenzionata a mettere a disposizione dei suoi utenti una connessione Wi-Fi veloce, performante e in grado di consentire un collegamento a internet a più dispositivi contemporaneamente, senza rinunciare alla velocità, Clinica Mobile ha scelto il sistema Orbi Pro di Netgear.

Operativo da 41 anni, dopo l’esordio nel maggio del 1977 a Salisburgo, il poliambulatorio mobile guidato dal direttore sanitario Michele Zasa continua a offrire assistenza medica e supporto psicologico ai piloti durante le gare del MotoGP e della SuperBike.

Nello specifico, la Clinica Mobile, che viaggia su un camion di 50 mq suddiviso in reception d’ingresso, area per la fisioterapia, sala medica/radiologia e ufficio necessita di una connessione Wi-Fi stabile per i momenti di relax di piloti e staff. Al suo interno non manca, infatti, una zona dedicata al relax, dove i piloti possono staccare la spina e svagarsi, giocando con una console o utilizzando i social.

Da qui la decisione di affidarsi a Orbi Pro per una connessione dalle elevate performance, senza doversi dotare di esperti IT ma beneficiando di un dispositivo in grado di offrire un accesso wireless veloce, stabile e, soprattutto, facile da installare vista la complessa struttura dell’unità mobile. Parliamo, infatti, di un mezzo con soffitti alti 220 cm, una lunghezza totale di 12,50 m e largo dai 2,45 ai 3,95 metri.

La risposta a tutte queste esigenze è stata l’implementazione di Orbi Pro (SRK60), il sistema Wi-Fi composto da router e satellite: il primo collegato tramite cavo ethernet al gateway di rete dell’unità mobile, mentre il satellite è stato collocato al piano superiore.

Tutti i piloti sono soddisfatti della stabilità del segnale Wi-Fi disponibile sul mezzo e se, per ora, il sistema è stato installato per scopi ludici, non è escluso l’uso per eventuali scopi professionali come, ad esempio, la gestione della cartella clinica elettronica.