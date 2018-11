OKI Europe lancia l’app per la realtà aumentata

OKI Augmented Reality (AR) Showroom è la prima applicazione che utilizza l’AR per aiutare i retailer a cogliere il potenziale della stampa in-store per favorire il coinvolgimento dei clienti e aumentare la percezione del valore del loro carrello

OKI Europe ha annunciato a VISCOM Italia il lancio della sua nuova app per smartphone, ”OKI AR Showroom”, che consente ai clienti di vedere i dispositivi OKI nell’ottica di materiali per la comunicazione visiva ad alto impatto all’interno dei propri ambienti commerciali, attraverso l'uso della Realtà Aumentata (AR).

Progettata per i retailer, l'app è gratuita e indipendente dalla lingua, garantendo che i rivenditori di qualsiasi paese possano trarre vantaggio dal suo utilizzo. La tecnologia AR proietta le immagini sullo schermo di uno smartphone o tablet quando il dispositivo è in modalità fotocamera. Con la realtà aumentata, nel mercato al dettaglio che si prevede raggiunga il valore di 7.951,2 milioni di dollari entro il 2023, la tecnologia sta venendo rapidamente adottata dai rivenditori per offrire ai consumatori un'esperienza immersiva e in tempo reale, all’interno dello store, senza dover lasciare la propria casa o luogo di lavoro.

OKI Europe sta portando la stessa esperienza immersiva ai rivenditori stessi attraverso OKI AR Showroom. Gli utenti possono visualizzare in che modo la gamma di stampanti e MFP ad alta definizione di OKI, combinate con piattaforme software ad hoc e all'avanguardia, si possano adattare al loro ambiente di lavoro puntando la fotocamera su una scrivania o una superficie di lavoro e selezionando un dispositivo OKI dallo schermo.

I rivenditori possono scoprire, inoltre, la varietà di materiali accattivanti per il punto vendita che le Retail Solutions di OKI sono in grado di offrire – con il semplice tocco di un pulsante – in-store. Tra questi ci sono banner, poster, insegne per scaffali, etichette floreali, targhe e adesivi su una vasta gamma di media, con diverse tipologie di dimensioni e grammatura, inclusi supporti impermeabili, magnetici e prefustellati. Inoltre, gli utenti possono visualizzare tutte queste applicazioni sul posto, all'interno del proprio ambiente di vendita.

L’app è disponibile su qualsiasi dispositivo iOS.