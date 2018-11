Debutto Mesh Router per Synology

Al Synology 2019 di Londra, annunciato il Dual-active Unified Controller UC300 e il suo primo Mesh router

In occasione del suo evento annuale Synology 2019 a Londra, lo specialista di NAS, sorveglianza IP e apparecchiature di rete ha presentato nuovi prodotti e applicazioni e una nuova linea di soluzioni atte a confermare l’impegno di Synology nel proporre ai propri clienti prodotti e servizi sicuri e affidabili.

In qualità di vendor di data storage, l’azienda ha, infatti, annunciato un DiskStation Manager 7.0 più stabile e intuitivo, il Dual-active Unified Controller UC300 che fornisce un servizio ininterrotto per le aziende, Active Backup Suite senza licenza destinata al mercato del backup aziendale e il Mesh Router MR2200ac (nella foto) dotato di Synology Router Manager 1.2 (SRM 1.2).

Sempre più decisa a continuare a esplorare mercati diversi grazie al Machine Learning, creando una soluzione all-inclusive incentrata sullo storage, backup off-site, comunicazione di rete e servizi cloud, la nuovissima interfaccia utente di DSM 7.0 adotta un layout visivo più snello e riduce notevolmente le distrazioni, permettendo agli utenti di concentrarsi sulle informazioni del sistema di browsing.

Il nuovo concetto “guidato” contiene più di 1.500 messaggi contestuali e interattivi, che permettono agli utenti di capire cosa è successo, perché è successo e come affrontare situazioni anomale quando si presentano.

Per offrire un framework di storage più stabile, DSM 7.0 integra una tecnologia di ricostruzione RAID rapida, esclusiva di Synology, tecniche di machine learning che facilitano la previsione dei guasti del disco e un meccanismo di sostituzione automatica, che implementa più livelli di protezione per i dischi. Inoltre, il nuovissimo CMS 2.0 consente ad un NAS Synology centrale di gestire fino a 10.000 altri dispositivi NAS, rendendo possibile la scalabilità per gli utenti aziendali.

Per una struttura aziendale più stabile

Per fornire una struttura di base più stabile, Synology lancerà una nuova linea di prodotti UC300 (Unified Controller), il primo server dedicato iSCSI dotato di un controller dual-active in grado di garantire un servizio senza interruzioni in caso di guasti e di fornire grandi prestazioni con oltre 100.000 IOPS.

Allo stesso tempo, per evitare la corruzione irreversibile dei dati, Synology rilascerà la soluzione di backup aziendale Active Backup Suite senza licenza, permettendo agli utenti di proteggere i propri dati memorizzati in infrastrutture fisiche, virtuali e cloud su un’unica piattaforma.

Questo consentirà di rendere il backup di livello aziendale più accessibile.

Per una gestione della rete di livello superiore

Synology si concentra da tempo sullo sviluppo software, per migliorare la sicurezza e la gestione della rete. Il primo mesh router Synology MR2200ac è dotato del sistema operativo SRM 1.2. Oltre alla copertura Wi-Fi estesa che offre una connessione Internet veloce e affidabile, l'interfaccia intuitiva consente agli utenti di comprendere, monitorare e proteggere ulteriormente la propria rete domestica.

Il nuovo pacchetto Safe Access consente agli utenti di stabilire diverse regole per monitorare l'utilizzo di Internet su ogni dispositivo e tenere così sotto controllo gli attacchi, salvaguardando i dispositivi di rete e facilitando la gestione della sicurezza per gli utenti domestici e aziendali.