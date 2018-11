Accordo paneuropeo tra Tech Data e Cloudera

By

Il nuovo accordo di distribuzione porta ai clienti di Tech Data il portafoglio completo di prodotti e soluzioni di Cloudera

Con i dati al centro di tutte le applicazioni di machine learning e di analisi, è sempre più importante avere a disposizione un luogo in cui possano essere scalabili, ordinabili, strutturabili e categorizzabili.

È quanto si ripromette di fare Cloudera con la quale Tech Data ha annunciato di aver siglato un nuovo accordo paneuropeo per portare al proprio canale una moderna piattaforma di livello enterprise per l’apprendimento automatico e l’analisi ottimizzata per il cloud.

Ne sottolinea l’importanza in una nota ufficiale Craig Smith, Vice President IoT e Analytics, Europa, in Tech Data, secondo cui: «L’aggiunta di Cloudera al nostro portafoglio riflette l’impegno di Tech Data nel fornire ai suoi clienti accesso alle migliori tecnologie, servizi e risorse, al fine di costruire potenti soluzioni IoT e di nalytics per risolvere le moderne sfide di business».

Giudicato come particolarmente adatto al portafoglio Tech Data, Cloudera andrà a integrarsi ai fornitori esistenti nel portafoglio del VAD proseguendo nell’accelerazione delle proprie attività in tutta Europa, forte di un distributore a valore capace di aiutare i partner a cogliere le opportunità di trasformazione digitale.