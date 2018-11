Tech Data è stata premiata da Jabra come “Miglior progetto Marketing 2018”

La premiazione durante l’annuale Partner Conference di Jabra a Milano

Tech Data ha ricevuto il premio “Miglior progetto Marketing 2018” da Jabra , produttore di cuffie e dispositivi viva voce di tutti tipi e dimensioni. Durante l’annual Partner Conference del brand tenutasi lo scorso 30 ottobre a Milano, è stato assegnato al team marketing di Tech Data questo importante riconoscimento.

Dichiara Alessandro Vitali, Channel Account Manager Jabra: “Quest’anno abbiamo deciso e voluto investire in maniera importante in Tech Data, in particolare nelle proposte ed attività marketing che ci hanno convinto per originalità e novità, come per esempio Circle, la community Tech Data di rivenditori d’informatica, un progetto unico nel canale ICT. I risultati e soprattutto i riscontri positivi da parte dei nostri Partner reseller ci hanno ulteriormente convinto che questa sia la direzione giusta per fare marketing interattivo, social, ma nello stesso tempo anche produttivo con un alto livello d’informazione mirata. Facciamo i nostri complimenti ad Antonella Baldassare ed al suo team per il supporto e l’innovazione.”

Conclude Antonella Baldassarre, Marketing Communication Manager di Tech Data Italia: “Ringrazio Jabra per questo riconoscimento che mi rafforza nella convinzione che la direzione strategica del supporto marketing di Tech Data ai nostri Partner sia quella giusta. Oggi il mondo è interconnesso a tutti i livelli ed anche il distributore ha il dovere di evolversi nell’ascolto delle esigenze del mercato anche attraverso il modo di comunicare. Aiutare i riveditori a sviluppare proattività nel business mediante il confronto e l’apprendimento è il valore aggiunto che diamo nelle nostre iniziative, e lo facciamo con il community, content e video marketing nei nostri canali social come Circle e tdblog.it, senza dimenticarci dell’importanza dell’incontro dal vivo durante i nostri numerosi eventi sul territorio”.