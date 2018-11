Xiaomi apre uno store online Mi.com in Italia

La piattaforma ecommerce di Xiaomi è disponibile attraverso un efficiente modello New Retail per la vendita di smartphone

È attiva da appena un giorno ma già promette meraviglie Mi.com, la piattaforma ufficiale di ecommerce di Xiaomi lanciata appositamente anche nel nostro Paese per i Mi Fan italiani.

L’arrivo di Mi.com, infatti, evidenzia l’impegno dell’azienda nei confronti del nostro mercato e dei suoi Mi Fan, che si concretizza portando il pacchetto completo del modello di business “triathlon”, che include Hardware, Servizi Internet e New Retail.

Non solo.

L’apertura di Mi.com arriva dopo che i dati di Canalys, riferiti al Q318, attestano che Xiaomi, che è ufficialmente arrivato in Italia solo sei mesi fa, ha riportato risultati sorprendenti diventando il quarto marchio italiano di smartphone, in termini di unità spedite.

Grazie al lancio ufficiale di Mi.com, i Mi Fan italiani saranno in grado di acquistare i prodotti Xiaomi in modo facile e diretto, e potranno usufruire di una garanzia completa post-vendita e di un servizio di assistenza 24/7.

Per celebrare il lancio della propria piattaforma, a dimostrazione del grande impegno nei confronti della propria community, e in occasione del Black Friday e del Cyber Monday, i due giorni più caldi per lo shopping di questa stagione, Xiaomi annuncia inoltre una serie di promozioni e sconti dedicati ai Mi Fan che faranno i propri acquisti dal 23 al 26 novembre su Mi.com.

Il lancio di Mi.com è accompagnato dalla campagna “Black Friday Everyday”, che sottolinea come, grazie alla politica di prezzi onesti di Xiaomi, i Mi Fan riescano sempre a fare dei buoni affari.