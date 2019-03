Make the Difference: Mimaki celebra il successo

Un progetto nato per celebrare, ispirare e promuovere la crescita e la redditività dei clienti

Mimaki lancia la nuova campagna “Make the Difference”, pensata per celebrare le tecnologie innovative e i successi ottenuti dai clienti con i sistemi di stampa del brand nipponico. Realizzato in collaborazione con service di stampa e aziende del mercato europeo, il progetto – che inizialmente avrà una durata di 6 mesi – esplora l’eccezionale versatilità della stampa digitale, raccontando storie di applicazioni speciali, dalla stampa diretta su oggetti alla stampa 3D.

Come espresso nel claim “Your Inspiration, Our Innovation, Make the Difference”, la campagna mette in evidenza progetti commerciali particolarmente creativi e di alta qualità realizzati dai clienti Mimaki, in grado di fornire esempi ed ispirazioni attraverso le più innovative applicazioni del settore. Altro obiettivo, la creazione di una community Mimaki per promuovere la nascita di nuove idee, la condivisione delle esperienze, la crescita e la redditività aziendale.

“Con questa iniziativa continuiamo nell’ambizioso percorso volto a supportare e celebrare i nostri clienti, perché da sempre in Mimaki pensiamo che il successo sia il risultato del lavoro di squadra – ha affermato Danna Drion, Senior Marketing Manager di Mimaki Europe –. Lavorando insieme, possiamo unire creatività, tecnologia ed energia per ottenere risultati incredibili”.

Questa campagna mette in evidenza i progetti di eccellenza realizzati dai clienti Mimaki in partnership con professionisti qualificati quali grafici, artisti, architetti e ingegneri, dando vita a lavori che non solo riscuotono successo commerciale, ma spesso sono anche stimolanti ed educativi per l’intero mercato. “Nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi racconteremo le loro storie, dedicando particolare attenzione a settori quali grafica per cartellonistica, stampa industriale, moda, interior design e architettura. Inoltre, a maggio, in occasione di FESPA, premieremo personalmente i clienti che parteciperanno attivamente alla campagna”, ha aggiunto Drion.

Le prime testimonianze sono già on air sulla pagina dedicata alla campagna “Make the Difference”.