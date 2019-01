Mimaki lancia il primo inchiostro argento UV

Può essere stampato direttamente sui diversi supporti. Sarà commercializzato in Italia da Bompan

Dal mese di febbraio Bompan, importatore esclusivo del brand Mimaki in Italia, darà il via alla commercializzazione di MUH-100-Si, il primo inchiostro argento UV che permette la realizzazione di tonalità metallizzate consentendo il raggiungimento di nuovi livelli di creatività.

MUH-100-Si rafforza l’offerta di Mimaki in ambito flatbed UV. In particolare il nuovo inchiostro può essere montato sulle stampanti Mimaki UJF-7151plus, capaci di garantire stampe di alta qualità per una gamma di applicazioni che spazia dal promozionale all’oggettistica, fino ai piccoli pannelli e supporti rigidi.

Il nuovo inchiostro argento UV MUH-100-Si amplia non solo le potenzialità della stampa digitale, ma ottimizza anche il processo produttivo in termini di tempi e costi. Infatti, normalmente per poter realizzare simili effetti è necessario ricorrere a finiture e lavorazioni aggiuntive post stampa.

MUH-100-Si viene prodotto unendo un pigmento brillante all’inchiostro e può essere stampato direttamente sui diversi supporti senza il bisogno di un processo separato di trasferimento, solitamente richiesto quando si applicano glitter o foil. Diverse opzioni decorative, quali la stampa di toni lucidi e opachi, la realizzazione di texture con effetto in rilievo e decorazioni metallizzate a colori pieni possono quindi essere realizzate in-house, stampando inchiostro colorato su inchiostro argento.

“Il costante arricchimento della nostra gamma di inchiostri consente ai clienti di ottimizzare l’uso delle stampanti Mimaki per differenziarsi dalla concorrenza con proposte inedite. L’offerta di nuove opportunità creative, mantenendo al contempo invariate qualità e affidabilità elevate che da sempre contraddistinguono i nostri sistemi di stampa, contribuiscono alla crescita del business dei nostri clienti, che possono offrire a loro volta strumenti all’avanguardia per la produzione di stampati di alta qualità”, conclude Bert Benckhuysen, Senior Product Manager di Mimaki Europe.