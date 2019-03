Impianti elettrici a regola d’arte: se ne parla a Palermo

Il prossimo 2 aprile, un nuovo seminario CEI per parlare di corretto dimensionamento e continuità di servizio

Martedì 2 aprile, dalle 14 alle 18, presso NH Hotel, Via Foro Italico Umberto I, 22/B, a Palermo, si svolgerà un nuovo seminario CEI.

Realizzato dal Comitato Elettrotecnico Italiano con il supporto di Socomec e Pramac, l’evento intitolato: “Corretto dimensionamento e continuità di servizio. Quali accorgimenti adottare per un carico critico?” ha come obiettivo parlare dell’affidabilità nel tempo di una moderna installazione elettrica, ottenuta attraverso un’adeguata supervisione e manutenzione.

Nell’era dell’Information Technology, e nel panorama di una dipendenza sempre maggiore dall’energia elettrica, la disponibilità di alimentazione è requisito minimo e indispensabile per garantire produzione, servizi e qualità.

Per questo, partendo dalla tipologia e peculiarità dei carichi, l’incontro prenderà in considerazione gli aspetti normativi per il corretto dimensionamento e mantenimento dell’impianto a garanzia della continuità di servizio e disponibilità, con l’obiettivo di fornire una panoramica completa di un impianto a regola d’arte, la cui affidabilità non sarà determinata solo da una qualità tecnologica rilevante, ma anche da un’adeguata e puntuale manutenzione preventiva.

Questo Seminario fa parte del sistema della Formazione continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti.