Ricoh lancia una nuova soluzione large format flatbed UV per i mercati Sign & Display e Décor

Con una velocità che arriva a 64,6m2/h su supporti fino a 11 cm di spessore, la nuova Ricoh Pro TF6250 offre grande flessibilità per applicazioni che spaziano dall’interior decoration alle graphic arts, dal packaging alla visual communication

Ricoh Pro TF6250 è la nuova soluzione large format flatbed UV che si affianca a Ricoh Pro T7210. Con una velocità di 64,6m2/h e dimensioni massime di stampa di 2,5m x 1,3m, Pro TF6250 è anch’essa in grado di gestire supporti fino a 11 cm di spessore.

La nuova soluzione è ideale per le aziende del mercato Sign & Display e Décor che realizzano applicazioni di interior decoration, industrial decoration, packaging e serigrafia e che hanno necessità di un elevato livello di personalizzazione.

Produttività e flessibilità sono le principali caratteristiche a cui si aggiunge qualità del risultato grazie alle teste di stampa Ricoh drop-on-demand.

Ricoh Pro TF6250 è una soluzione unica grazie alla velocità offerta, alla manutenzione giornaliera automatica e alla flessibilità di stampa su diversi supporti con nuovi inchiostri sviluppati ad hoc e dotati di un più ampio gamut colore.

Graham Kennedy, Head of Commercial Inkjet Business, Commercial and Industrial Printing, Ricoh Europe, commenta: “Ricoh Pro T7F6250 consente agli operatori del settore di realizzare applicazioni ad elevato impatto visivo. Nel mondo del grande formato a fare la differenza sono gli inchiostri in grado di offrire qualità e aderenza su un’ampia gamma di supporti tra cui legno, metallo, vetro, cartone nonché sui materiali tradizionali per il Sign & Display come ad esempio forex, dbond e pannelli acrilici. Ecco perché abbiamo sviluppato due tipologie di inchiostri UV: quelli realizzati per garantire un’ampia gamma di colori, particolarità molto utile nel mercato Sign & Display e delle graphic arts dove la comunicazione visiva è fondamentale per attrarre nuovi clienti e dar vita ad ambienti accoglienti per i consumatori, e quelli caratterizzati per una maggiore aderenza ai materiali, aspetto fondamentale per il mercato dell’industrial decoration”.

Ricoh Pro T7F6250 è dotata di un tavolo piano con telaio e carrello mobili. La tecnologia LED assicura consumi energetici ridotti e polimerizzazione a basse temperature, consentendo l’impiego di supporti sottili senza rischio di fusione o deformazione.

Anche l’utilizzo e la manutenzione sono molto semplici e consentono di ottenere il massimo dall’investimento. I cicli di pulizia automatica offrono ottime performance e ridotti tempi di fermo macchina. I pins di registro, insieme al sistema a quattro aree di aspirazione, assicurano una messa a registro precisa e mantengono in posizione i supporti durante il processo di stampa. Inoltre, un sensore automatico regola l’altezza delle teste di stampa per risultati accurati e stampa al vivo senza necessità di rifilatura.

Ricoh Pro TF6250 sarà disponibile in Europa nel secondo trimestre del 2019.