Cresce in Umbria la presenza di Euronics

Il gruppo CDS festeggia l’apertura di un punto vendita nel Centro Commerciale “Cospea Village” a Terni

È stato inaugurato oggi, giovedì 28 marzo, il nuovo store Euronics strutturato su una superficie commerciale di 1.500 mq allestiti seguendo il nuovo format dell’insegna.

Situato all’interno del centro commerciale “Cospea Village”, recentemente ampliato e interamente rinnovato, il nuovo punto vendita inaugurato dal gruppo CDS trasferisce i due punti vendita storici di Terni in una struttura che riunisce dentro di sé oltre 70 attività commerciali.

A disposizione dei clienti Euronics ci saranno 25 addetti ma anche aree demo e corner digital store, che daranno la possibilità di selezionare anche dall’assortimento virtuale il prodotto più in linea con le proprie esigenze. Il layout del nuovo negozio presenta inoltre diversi info point nei principali reparti per evidenziare il servizio alla clientela, da sempre asset centrale del socio toscano e in linea con il posizionamento “Euronics vive le tue passioni” dell’insegna.

L’apertura del nuovo Euronics è accompagnata da una campagna advertising sui principali media locali, da attività in store e da un’iniziativa promozionale che vedrà una ricca offerta di prodotti con importanti sconti.

Come riferito in una nota ufficiale da Francesco Butali, amministratore delegato del gruppo CDS: «Euronics è una realtà consolidata sul capoluogo umbro con una presenza ultra decennale. Abbiamo voluto rinnovare il nostro presidio in un bacino importante come quello di Terni grazie a un cambio di location, che ci permetterà di sfruttare la forte attrattività di questo polo commerciale completamente rinnovato e di intercettare al meglio i clienti. Contiamo che questo nuovo punto vendita ci permetta di qualificare ulteriormente la presenza in Umbria e di aumentare l’attuale quota di mercato».

Con questa nuova apertura, infatti, sono 5 i punti vendita del socio Euronics Butali in Umbria e 37 a livello totale.