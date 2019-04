VOIspeed UCloud è il servizio di telefonia cloud di TeamSystem Communication che si contraddistingue per la sua semplicità

Con le tecnologie proprietarie VOIspeed UCloud, TeamSystem Communication permette ai rivenditori e ai VAR, comprese le realtà che non hanno una specifica preparazione in materia, di fornire soluzioni di telefonia software cloud tagliate su misura.

Per iniziare a offrire i servizi di telefonia evoluti alla propria clientela, i rivenditori e i VAR non dovranno fare altro che accedere a un portale, dal quale potranno attivare con pochi click i servizi e gli optional desiderati dal proprio cliente. Non dovranno così gestire complesse infrastrutture, macchine virtuali e non dovranno effettuare lunghe e complicate configurazioni software e hardware.

Con VOIspeed UCloud, infatti, anche per la creazione dei servizi più complessi, i rivenditori non avranno la necessita di possedere specifiche competenze di gestione delle tecnologie Cloud e l’hardware verrà configurato in automatico grazie al provisioning. Semplicità anche sul fronte manutenzione, potendo essere gestita interamente da remoto, lasciando le restanti incombenze, aggiornamenti compresi, alle tecnologie VOIspeed.

Ulteriore vantaggio assicurato dai centralini cloud creati attraverso il portale, è poi quello di essere adatti a qualunque tipologia di cliente, anche in presenza di connettività scarsa o scadente. VOIspeed UCloud, infatti, non obbliga a modificare le infrastrutture o cambiare l’operatore, ma è in grado di funzionare con qualunque tipo di linea, anche con quelle tradizionali.

A rendere ancora più interessante questa opportunità, c’è poi la formula Forfait 2.0 che, con un fee prestabilito, permette ai partner un numero illimitato di attivazioni con tutti i servizi desiderati, senza doversi preoccupare di future rivalutazioni.