Una piattaforma nata per un’implementazione, gestione e reportistica dei servizi di sicurezza semplificata e scalabile

Progettata per supportare al meglio i fornitori di servizi gestiti (MSP), WatchGuard Cloud è la nuova piattaforma di WatchGuard che centralizza la gestione e la reportistica dei servizi di sicurezza informatici in una singola interfaccia basata su cloud.

Tra i vantaggi della piattaforma WatchGuard Cloud la riduzione dei costi di infrastruttura, l’accelerazione dell’acquisizione dei clienti e la riduzione al minimo del tempo speso per le attività operative e di reportistica.

A misura di MSP

“Gli MSP necessitano di una soluzione di sicurezza moderna, ospitata nel cloud, in grado di fornire preziose informazioni sulla sicurezza, scalabilità illimitata e processi semplici di distribuzione” afferma Andrew Young, SVP of Product Management di WatchGuard.

“La missione di WatchGuard è rendere semplice la sicurezza informatica, e questo vale non solo per gli utenti finali, ma anche per i partner che implementano, configurano e gestiscono i nostri prodotti e servizi. La semplicità è nel nostro DNA, e la stiamo estendendo ai nostri partner con il lancio di WatchGuard Cloud”.

WatchGuard Cloud è la piattaforma di gestione del futuro per gli MSP perché semplifica il modo in cui proteggono i loro clienti, e al contempo garantisce una crescita rapida, efficiente e redditizia.

Fornisce funzionalità multi-tier e multi-tenant reali, scalabilità automatica per consentire agli MSP di creare e gestire un numero illimitato di account cliente, implementare nuove appliance WatchGuard, gestire e distribuire applicazioni WatchGuard e ottenere informazioni preziose sulla rete di un cliente.

Tra le principali funzionalità della piattaforma WatchGuard Cloud vi sono:

• Gestione illimitata degli account

WatchGuard Cloud è costruita su un’architettura multi-tier e multi-tenant, che permete ai service provider di creare e integrare qualsiasi numero e tipo di account cliente, garantendo al contempo la separazione dei dati tra i tenants e l’accesso basato sul ruolo alle informazioni.

• Prestazioni scalabili

La piattaforma risponde immediatamente e automaticamente alla modifica dei requisiti di elaborazione e archiviazione, consentendo di mantenere prestazioni elevate, eseguendo report in pochi secondi su terabyte di dati e fornendo al tempo stesso analisi dettagliate.

• Inventory Allocation & Account Delegation

Le potenti funzionalità di gestione dell’inventario di WatchGuard Cloud permette ai service provider di vedere e tracciare le licenze di tutti i clienti. Possono anche assegnare ed eliminare i servizi ai clienti in base ai termini dei loro modelli di servizio.

Inoltre, WatchGuard Cloud offre ai tentants la possibilità di delegare l’accesso a un altro tenant, incluso il controllo sulla durata e le autorizzazioni.

• Notifiche e Alert Automatizzati

Come interfaccia di gestione centralizzata, la piattaforma WatchGuard Cloud consente agli utenti di configurare rapidamente e facilmente avvisi e notifiche su tutte le applicazioni di sicurezza, compresa la visibilità dei Firebox UTM e degli eventi AuthPoint di autenticazione multi-fattore. Gli MSSP possono accedere alle notifiche su ogni item, dalle licenze dei clienti, all’utilizzo o alle scadenze, fino agli aggiornamenti di sicurezza e prestazioni.

• Conservazione flessibile dei dati

WatchGuard Cloud offre una varietà di opzioni di conservazione dei dati, inclusi 30 giorni con WatchGuard Total Security Suite, eliminando la necessità di configurare, distribuire, mantenere e scalare server e appliance per la registrazione e la creazione di report.

• Nessun Requisito di Infrastruttura

Essendo un servizio in cloud, i service provider non devono implementare hardware per la piattaforma, con conseguente riduzione dei costi e del tempo impiegato per l’implementazione e la manutenzione dei server localmente o nei data center.

• Visibilità e Reportistica Potenti

Basandosi sulla soluzione Dimension, WatchGuard Cloud è dotato di oltre 100 dashboard e report che identificano le principali minacce alla sicurezza della rete, i problemi e i trend, e al contempo accelera la capacità degli utenti di impostare e applicare politiche di sicurezza significative.

• Sicurezza della Piattaforma e dei Dati

La sicurezza della stessa piattaforma in cloud, gestita centralmente, è una priorità assoluta per WatchGuard.

Non solo gli accessi degli utenti sono protetti dall’autenticazione multi-fattore avanzata, ma WatchGuard Cloud offre sicurezza integrata per i dati in transito, e a riposo, che consente agli utenti di implementare il controllo degli accessi basato sui ruoli. Supporta inoltre la separazione logica dei dati tra tenants, così come le partizioni tra gli account degli abbonati.

La piattaforma WatchGuard Cloud fornisce la gestione centralizzata delle applicazioni di sicurezza e rafforza la capacità degli MSP di offrire facilmente servizi differenziati e redditizi ai propri clienti.