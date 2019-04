Videoproiezione Canon per l’experience di Honda

Honda ha scelto Canon per dare vita a una straordinaria esperienza multisensoriale in occasione della Milano Design Week

In occasione della Design Week di scena in questi giorni a Milano, Canon è al fianco di Honda per il lancio di “Honda Experience – Casa Connessa Tortona”, una nuiva esperienza multisensoriale che Honda presenta all’interno dalla boutique d’alta moda Alysi Garden House.

Progettata e sviluppata da Avantgarde UK, che ha curato allestimenti e concept, “Honda Experience – Casa Connessa Tortona” è un’esperienza immersiva dal forte impatto visivo e sonoro.

Si tratta, infatti, di un percorso multisensoriale che coinvolge il visitatore, proiettandolo in uno spazio rilassante e accogliente, che rimanda alla filosofia che ha ispirato il design di Honda e-Prototype, il primo veicolo elettrico a batterie di Honda inaugurato di recente al Salone di Ginevra e protagonista dell’“experience”.

Andando avanti nel percorso esperienziale il visitatore si troverà di fronte una scultura architettonica a forma di albero interamente realizzata con materiali naturali, a conferma del forte richiamo alla dimensione naturale.

A supportare questo viaggio immersivo è la straordinaria tecnologia di videoproiezione Canon, messa in atto con una progettazione e installazione da parte di MONOGRID e Service 2 Service. L’impianto vede impiegati 5 videoproiettori multimediali Canon XEED WUX7000Z: l’ultima generazione di proiettori a sorgente illuminante laser, dall’elevata luminosità, design compatto e risoluzione WUXGA.

In particolare, si è ricorso a tre 7000 Lumens Canon, con ottica 0,54:1 l’installazione multi proiezione unica su corridoio blending totale 740 x 190 cm circa e due 7000 Lumens Canon Laser, con ottica 1-1,5:1 due proiezioni singole in portrait su degli archi di ingresso / passaggio, con una proiezione su tenda a filare.

Una dotazione all’avanguardia in grado di assicurare la massima fedeltà cromatica e la riproduzione dei contenuti in altissima definizione, permettono ai visitatori di vivere un’esperienza senza pari.

Come riferito in una nota ufficiale da Massimiliano Ceravolo, Director Professional Imaging Group and Marketing Imaging Technologies & Communications Group: «Questo progetto rappresenta un’ulteriore riprova dell’impegno di Canon a supporto delle aziende e delle istituzioni, a raccontare attraverso il linguaggio delle immagini la propria offerta o le iniziative di elevato valore artistico e culturale. Canon crede infatti che l’innovazione tecnologica rappresenti un solido alleato nel promuovere l’arte, il mondo del design e della cultura».