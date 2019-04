Arlo Audio Doorbell e Arlo Chime per la Smart Home

Nuova soluzione da Arlo che permette una semplice comunicazione bidirezionale attraverso l’app Arlo a cui è possibile associare le videocamere wireless Arlo per una visione più completa sugli ingressi

Sono pensati per la sicurezza di casa e piccoli uffici i nuovi Arlo Audio Doorbell e Arlo Chime, che si possono associare alle telecamere wireless Arlo o ad Arlo Lights per una visione più completa della porta d’ingresso o come soluzione stand-alone.

Attraverso l’app gratuita Arlo, gli utenti possono connettersi ad Arlo Audio Doorbell per comunicare con i propri visitatori direttamente dallo smartphone o dal tablet. Se abbinato a una telecamera senza fili Arlo, gli utenti possono anche utilizzare il piano di abbonamento Arlo Smart, che garantisce il rilevamento delle persone all’interno dell’abitazione.

“Arlo Audio Doorbell and Chime basandosi sui nostri sistemi di videocamere wireless di successo, consentono agli utenti di interagire facilmente con i visitatori, da qualsiasi luogo – ha dichiarato Pat Collins, Senior Vice President di Arlo -. Una comunicazione bidirezionale, da remoto e continuativa che passa attraverso il proprio smartphone e che assicura al proprietario di casa, mentre è in viaggio, in ufficio o semplicemente nel cortile di casa, una comunicazione facile con le persone sull’uscio della propria abitazione. Inoltre Arlo Audio Doorbell si connette con il setup di telecamere senza fili Arlo, consentendo agli utenti di creare il proprio sistema di sicurezza domestica per una maggiore tranquillità”.

Semplicità per una sicurezza a 360°

Arlo Audio Doorbell è facile da installare e sostituisce i tradizionali campanelli a pulsante, mettendosi in contatto con il dispositivo mobile dell’utente quando viene premuto il campanello. I proprietari di casa possono quindi parlare con chi si trova alla porta o, con l’ausilio di telecamere wireless Arlo, vedere i propri ospiti direttamente dallo smart device. Gli utenti possono comunicare in diretta con i visitatori attraverso il loro telefono cellulare, oppure possono rispondere con un messaggio preregistrato quando non possono parlare.

La libertà di installare le videocamere wireless Arlo in qualsiasi punto dell’entrata di casa consente agli utenti di Arlo Audio Doorbell di tenere sempre sotto controllo il proprio ingresso. Questo sistema offre agli utenti una visione più completa rispetto alle tradizionali soluzioni di campanelli smart, grazie alla telecamera integrata fissa accanto al pulsante del campanello. Arlo Audio Doorbell è resistente alle intemperie e funziona con due batterie AA standard, garantendo una durata fino a un anno2. Per una maggiore facilità e versatilità, gli utenti possono anche connettere i propri campanelli digitali e tradizionali già esistenti, senza la necessità di installare alcun hardware o collegamento aggiuntivo.

Arlo Chime

Il nuovissimo accessorio Arlo Chime si aggiunge ad Arlo Audio Doorbell per rendere completa l’esperienza di ingresso della smart home. Collegato a qualsiasi presa di corrente standard, Arlo Chime funziona con Arlo Audio Doorbell e le telecamere wireless Arlo per trasmettere avvisi istantanei in qualsiasi stanza a cui è collegato, anche se gli utenti non sono vicini al proprio telefono. Grazie al controllo del volume e alle opzioni per le melodie, che possono essere regolate tramite l’app gratuita Arlo, Arlo Chime può produrre un allarme acustico sui 80+ decibel. La modalità Silent Mode può essere attivata anche per disattivare gli allarmi e le interferenze – perfetto per quando dormono i bambini o nei momenti di tranquillità.