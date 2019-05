Un hard disk per la Festa della Mamma

Toshiba propone il gadget per la Festa della Mamma: una serie di soluzioni di storage per non perdere neanche un momento insieme a lei

In occasione della Festa della Mamma, Toshiba propone un’idea regalo per celebrarla: un hard disk con tanto spazio per custodire tutti i momenti più importanti senza più aver paura di perderli, oltre che importanti file di lavoro.

Canvio Advance, con i suoi colori glossy e raffinati come il Rosso Geranio o il Bianco Mughetto e Canvio Premium con la sua elegante finitura color Argento sono, per questo, due soluzioni che si adattano ad ogni tipo di mamma.

Canvio Advance

Canvio Advance è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di spazio, ma non vuole rinunciare anche al “fattore estetico”. Fino a 4TB racchiusi in una cover con finitura lucida e glossy promettono funzionalità pratiche come il Software per il backup automatico in grado di eseguire il backup dei file in maniera protetta e veloce in pochi minuti.

È disponibile nei colori Bianco, Nero, Blu e Rosso. Prezzo a partire da 103,00€ nella versione da 1TB.

Canvio Premium

Top di gamma della serie Canvio questo elegante hard disk con la sua scocca in alluminio con bordi dal taglio a diamante offre funzionalità in grado di permettere un’ archiviazione dei file semplice e sorprendente, ma anche super sicura grazie al Software di protezione tramite password. Con questa feature è possibile, tramite una password, proteggere e criptare ogni file e ogni dato importante.

È disponibile nei colori metallizzati Grigio Scuro e Argento. Prezzo a partire da 115,00€ nella versione da 1TB.