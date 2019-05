Locker refrigerati per una GDO sempre più “Smart”

Anche nel food & beverage il consumatore compra sempre più spesso online. Ricoh propone una linea di smart locker per aiutare gli operatori della GDO a supportare i nuovi scenari

Per essere più competitivi in un mondo dove la customer experience del cliente deve essere ottimale, dall’ordine di pagamento alla consegna, gli operatori della GDO e del comparto alimentare si trovano a dovere gestire in maniera sempre più efficiente la consegna di alimenti e di piatti pronti.

Ricoh risponde a queste esigenze con degli smart locker refrigerati che grazie alla possibilità di prevedere scoparti sia refrigerati che congelati garantiscono ai dipendenti di fruire di servizi innovativi nell’ambito di progetti di welfare sul luogo di lavoro.

Gli smart locker sono degli armadietti hi-tech utilizzati come punti self service di “pick up and delivery” oppure di “store” per merci e alimenti.

Una delle loro applicazioni più interessanti è il posizionamento all’intero di spazi di co-working o in aziende che vogliono prevedere nuovi benefit per i dipendenti all’interno di progetti di welfare.

Ma non solo… gli smart locker, che possono essere personalizzati tramite un rivestimento in pellicola in vinile con il logo aziendale o con grafiche accattivanti che attirano l’attenzione del consumatore, sono anche un efficace strumento di marketing.

Pausa pranzo non ti temo: dall’ordine alla consegna in un click

Come abbiamo visto le aziende possono offrire ai dipendenti la possibilità di ordinare piatti pronti da consumare in pausa pranzo o anche da portare a casa.

Ma come funziona l’intero processo?

La parola d’ordine è semplicità: il dipendente prenota il proprio food-box da pc o tramite un’apposita app sullo smartphone e il gioco è fatto. I box vengono caricati negli scomparti del locker e conservati in perfette condizioni igieniche e alla temperatura ottimale fino al momento in cui il consumatore apre lo sportello utilizzando il badge aziendale o scansionando sul display del locker il QR code ricevuto al momento dell’acquisto.

I dispositivi proposti da Ricoh possono anche essere integrati con applicativi aziendali, ad esempio per addebitare gli acquisti del dipendente direttamente in cedolino o per utilizzare badge specifici per il pagamento del servizio.

Per fornire un servizi migliore ai lavoratori i locker possono essere distribuiti in maniera capillare all’interno degli uffici: nei diversi stabilimenti, piani o reparti in azienda.

La spesa in ufficio non è più un problema

I locker sono la soluzione ideale anche per la consegna della spesa in ufficio – sia per cibi freschi che surgelati – grazie all’integrazione tra le piattaforme di e-commerce degli operatori della GDO e i software dei locker stessi.

Le soluzioni Ricoh, oltre che per l’utilizzo in azienda, sono ideali anche per spazi di co-working, comunità, aeroporti e luoghi pubblici.

Le nuove frontiere delle vending machine

Gli operatori del food & beverage possono installare Automated Store (vending machine) refrigerati per la vendita di bibite, alimenti e piatti pronti che sono acquistabili con le stesse modalità dei distributori di snack in ufficio.

A differenza di questi ultimi però (che utilizzano un sistema “a caduta” per il rilascio dei prodotti) le soluzioni Ricoh sfruttano un sistema di erogazione “a nastro” che consente quindi di gestire anche cibi e bevande confezionati in contenitori fragili in vetro (ad esempio yogurth, bibite e succhi di frutta).

Tutto sotto controllo

I sensori di controllo – che permettono ai dispositivi Ricoh di inviare alert – e la dashboard di monitoraggio da remoto consentono di verificare costantemente parametri fondamentali come la temperatura dei singoli scomparti o la chiusura corretta degli sportelli per poter intervenire prontamente qualora si verifiche un malfunzionamento.

I dati registrati dal software possono essere analizzati per comprendere le abitudini de consumatori, permettendo l’ottimizzazione e il miglioramento costante dei servizi offerti.

Ricoh: un servizio a valore

Nell’ambito delle Service Advantage Solution, Ricoh si occupa della fornitura e dell’installazione dei locker e della piattaforma software necessaria al loro corretto funzionamento, consentendo agli operatori del food & beverage di offrire ai consumatori strumenti innovativi che semplificano e migliorano l’esperienza d’acquisto.

Una volta completata l’installazione, Ricoh gestisce tutti gli aspetti inerenti la manutenzione dei dispositivi affinché il servizio sia sempre efficiente e disponibile.