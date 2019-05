Data Loss Prevention: Symbolic distribuisce CoSoSys

Firmato un nuovo accordo che amplia anche l’offerta Mobile Device Management del VAD

Symbolic ha annunciato la firma di un nuovo accordo distributivo con CoSoSys, specialista nello sviluppo di soluzioni per la Data Loss Prevention (DLP) e il Mobile Device Management (MDM).

Il distributore a valore aggiunto di soluzioni di Data & Network Security dà, dunque, il benvenuto a Endpoint Protector, prodotto di punta di CoSoSys, che consiste in una soluzione DLP all-in- one avanzata che previene perdite non intenzionali di dati, protegge dal furto di informazioni e offre un controllo dei dispositivi di archiviazione portatili.

Obiettivo: consentire alle aziende di tutte le dimensioni di sfruttare pienamente le attuali tecnologie in termini di mobilità, portabilità e comunicazione, senza compromettere la sicurezza delle informazioni critiche.

Nello specifico, la soluzione DLP proposta ispeziona e controlla i trasferimenti di file contenenti informazioni sensibili, determina quali dispositivi di archiviazione USB possono essere utilizzati e si assicura che venga applicata la crittografia.

Nessuna interferenza con il lavoro quotidiano

Endpoint Protector garantisce la completa protezione di tutti gli endpoint mobili aziendali e ne consente un controllo dettagliato. Nell’era BYOD, dove la linea di confine tra lavoro e tempo libero si assottiglia giorno dopo giorno, la soluzione MDM di CoSoSys offre maggiore sicurezza per le informazioni aziendali sensibili archiviate su smartphone e tablet personali e monitoraggio discreto sull’uso dei dispositivi mobili personali negli ambienti aziendali, consentendo allo stesso tempo chiara limitazione tra dati aziendali e privati memorizzati.

Come riferito in una nota ufficiale da Roman Foeckl, CEO e Fondatore di CoSoSys: «Le soluzioni di Data Loss Prevention, come Endpoint Protector, sono essenziali per ridurre i rischi associati alla perdita di informazioni sensibili e per soddisfare i requisiti di compliance. Alla luce di un numero crescente di normative sulla protezione dei dati, come GDPR, l’implementazione di tale soluzione è una componente necessaria nella strategia di sicurezza dei dati di qualsiasi azienda. In CoSoSys, miriamo a sviluppare prodotti potenti ed efficaci, lavoriamo affinché le nostre soluzioni funzionino senza intoppi, in modo trasparente per gli utenti e senza compromettere la produttività».

Palese la soddisfazione di Martino Traversa, Presidente di Symbolic, secondo cui la sua azienda: «è sempre alla ricerca di soluzioni che possano soddisfare le richieste di partner e clienti. Con Endpoint Protector, offriamo soluzioni di qualità in risposta ad alcune esigenze fondamentali del business di oggi, quali la prevenzione della perdita di dati e la gestione sicura dei dispositivi mobili».