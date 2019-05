I condensatori ceramici Vishay nel listino di RS Components

Annunciata la disponibilità della serie AY1 di condensatori di sicurezza di tipo automobilistico

Per soddisfare i requisiti AEC-Q200 in applicazioni di filtraggio in CA di classe Y1 e veicoli elettrici, RS Components ha annunciato l’ingresso a listino della una nuova gamma di condensatori a disco ceramici di tipo automobilistico, prodotti da Vishay.

La serie AY1 con montaggio radiale ad alta affidabilità è qualificata AEC-Q200, soddisfacendo gli stringenti requisiti per l’uso nel settore automobilistico. La serie è stata testata per resistere ai rigori del test 85 / 85 / 1000 h (85 °C / 85% di umidità relativa per 1000 ore), così come al superamento di 1000 cicli di temperatura da – 55 a + 125 °C. Inoltre, la serie supera anche il test ad alta tensione con impulsi da 10 kV (10 per polarità).

I dispositivi sono conformi anche alla norma IEC60384-14.4, che fornisce specifiche per condensatori fissi per la generazione e soppressione di EMI e RFI, nonché per il collegamento alla rete elettrica. La serie è quindi ideale per l’impiego come condensatori di sicurezza di classe Y1 in ambienti industriali e automobilistici, ad esempio nel filtraggio in linea CA e nell’accoppiamento primario-secondario su caricabatterie per vari tipi di veicoli elettrici, compresi HEV/PHEV (veicoli elettrici ibridi/ibridi plug-in), o come condensatori di filtro su convertitori CC/CC in PHEV.

Le principali caratteristiche elettriche includono una gamma di capacità da 470 a 4700 pF con una tolleranza del 20% e tensioni nominali fino alla Classe X1 (760 VAC) / Y1 (500 Vca) e 1500 Vcc. Il disco in ceramica del condensatore è placcato in rame su entrambi i lati e presenta cavi di collegamento in rame stagnato e acciaio con diametri di 0,6 o 0,8 mm. Disponibili con conduttori diritti con passo di 10,0 o 12,5 mm, i dispositivi sono incapsulati in resina epossidica ritardante la fiamma, secondo UL94V0.