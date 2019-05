Nuovo TOP Partner Program da Exclusive Networks

Il nuovo programma di canale mira a creare una community ristretta che avrà accesso ad attività e vantaggi mirati

Exclusive Networks, distributore ICT a valore che si occupa di accelerare l’ingresso sul mercato e la crescita di tecnologie innovative di cybersecurity, networking e infrastruttura, presenta il nuovo TOP Partner Program.

Un nuovo progetto che mira a creare una community, un club ristretto di TOP Partner che avranno accesso ad attività e vantaggi mirati.

Exclusive Networks TOP Partner Program, gli obiettivi, i numeri

Il nuovo programma TOP Partner voluto da Exclusive Networks nasce proprio per permettere alle migliori aziende che collaborano con Exclusive di interpretare al meglio un simile scenario.

TOP Partner Program è infatti progettato per riconoscerle e premiarle fornendo loro strumenti utili per sviluppare competenze tecniche e di vendita volte ad aumentare il loro business.

Il fattore chiave del programma TOP Partner è quello di raggiungere il successo stimolando attività congiunte, redditizie e di crescita. Il supporto commerciale diretto, l’anticipazione delle informazioni sulle soluzioni, sono solo alcuni dei vantaggi del programma che consente ai partner di canale di diventare più competitivi.

Sono oltre 20 i Top Partner selezionati che, nel corso dell’anno 2018 hanno sviluppato e raggiunto livelli di eccellenza nella generazione di business nel settore della Cybersecurity & Cloud.

“Essere Top Partner – racconta Luca Marinelli, Managing Director Exclusive Networks Italia – per un system integrator significa avere il supporto privilegiato di Exclusive Networks basato su un DNA a vero valore aggiunto. Attraverso un simile progetto, che chiama a raccolta le tecnologie più̀ innovative e dirompenti di leader mondiali in ambito Cy

berSecurity, Cloud Transformation e ancora Servizi Professionali, Formazione, attività̀ specifiche e progetti speciali come il PowerLab, Exclusive vuole essere con i suoi partner sempre al TOP in un mercato in continua evoluzione. Per i system integrator vuol dire far parte di un ristretto numero di partner, contare su vantaggi unici ed esclusivi destinati all’attività̀ di sviluppo del business, attraverso un canale preferenziale, con conseguenti benefici per la forza commerciale, tecnica e marketing della propria Azienda. Significa averci a fianco “day by day”, poter contare sul nostro continuo supporto attraverso risorse dedicate e avere un ventaglio di Servizi Professionali per poter offrire massimo “valore” nel ciclo di vendita ai propri clienti”.