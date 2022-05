Le imprese straniere usate dagli italiani

Quali sono le imprese straniere più usate dagli italiani? Quali prodotti importano e quali benefici? E tutto ciò come influisce sul nostro paese. Prima di cominciare bisogna fare una semplice precisare, cioè suddividere le imprese straniere che sono in Italia e quelle che operano in Italia, ma che hanno sede all’estero.

Le imprese straniere in Italia

La quota delle imprese straniere registrare nel nostro paese è pari quasi al 9%. Ovviamente si trovano nelle principali province del paese, come Milano, Monza, Roma e Napoli. Queste imprese permettono di mantenere il trend positivo all’interno del bilancio anagrafico del sistema imprenditoriale nazionale.

Questo fenomeno continua a crescere e sono sempre di più gli imprenditori straniere, immigrati che guidano le loro imprese sul nostro territorio, fornendo forza lavoro e un contributo importante alla produzione economica italiana. In Toscana, Liguria e Friuli Venezia Giulia, un imprenditore su dieci non ha origini italiane. In 14 province questo dato supera il 10% del totale, come ad esempio a Prato, a Firenze e a Trieste.

Milano, Monza e Brianza, Roma e Napoli sono le province che fanno registrare i maggiori tassi di crescita a proposito.

Le imprese di Noleggio e i servizi alle imprese, sono le attività più presidiate dagli stranieri nel nostro paese, ma gradualmente si rafforza la tendenza verso le società di capitali. I paesi di origini di questi nuovi imprenditori sono principalmente: Marocco, Romania e Cina.

Imprese stranieri operanti in Italia

Come abbiamo detto prima esistono anche le imprese stranieri che operano all’interno del nostro paese, come le multinazionali ad esempio, che però non hanno la loro sede principale qui o non hanno nessuna sede registrata all’interno dei confini nazionali.

Due esempi su tutti? Google e Amazon! Pensate un po’ a cosa potrebbe essere la vostra vita oggi senza questi due colossi… Infatti, il loro operato ha sicuramente avuto un grande impatto sulla nostra esistenza quotidiana anche se queste due realtà non hanno attività legate strettamente al nostro paese. Certo, hanno uffici e magazzini ma l’Italia è solamente uno dei tanti mercati di queste importanti aziende.

La rivoluzione digitale

Tutto questo è stato reso possibile da quella che è conosciuta come la rivoluzione digitale. Grazie alla diffusione capillare di Internet, avvenuta prima sui computer e poi sui cellulari e su tablet, si ha tutto ma proprio tutto a portata di clic. La nostra realtà è sempre più interconnessa, dalla vita sociale agli acquisti, passando per le attività ludiche.

Oggi giorno è possibile fare di tutto, proprio tutto online. Si può trovare l’anima gemella, tramite una delle tante app di dating, tenere i contatti con gli amici su Facebook, guardare un film, una partita di calcio o ascoltare la propria musica preferita in streaming sulle varie piattaforme legali come Amazon Prime, You Tube e Spotify.

Attualmente dal proprio cellulare si può anche giocare online legalmente ai propri giochi preferiti, come slot virtuali e sale di casinò online. Scopri i migliori siti di scommesse stranieri qui. Buona lettura e buon divertimento!