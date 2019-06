L’accordo è già attivo negli altri paesi EMEA

Arrow Electronics commercializzerà la gamma completa del portfolio dei prodotti Ruckus Networks, dai controller per le reti wi-fi, agli access point indoor e outdoor, fino agli switch Ethernet e alla suite degli apparati IoT, assicurando strumenti per la sicurezza ed analisi delle reti, le API e il software di gestione.

Fondata nel 2004, negli anni Ruckus si è affermata come una delle principali aziende fornitrici di tecnologia per le reti wi-fi, specializzandosi nello sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti per LAN e wi-fi semplici da gestire ed a costo contenuto, senza penalizzare in alcun modo le performance. I sistemi wi-fi di Ruckus Networks infatti utilizzano antenne “intelligenti” basate su un brevetto che premia la qualità del servizio estendendo solo dove necessario il raggio dei segnali, evitando interferenze ed adattandosi automaticamente e dinamicamente ai cambiamenti dell’ambiente. Ruckus offre una trasmissione affidabile in grado di andare incontro alle esigenze di ampie platee, coprendo lunghe distanze, rispondendo anche alle moderne esigenze delle applicazioni IoT e alle esigenze di accesso in chiave mobility.

“La rete wi-fi deve sapersi adattare sempre più alle esigenze dell’IoT e ha bisogno di provider esperti – sottolinea Massimo Delpero, Sales Director Southern Europe di Ruckus –. E’ fondamentale per noi poterci affidare all’esperienza di un distributore a valore come Arrow, per ampliare e specializzare il nostro ecosistema di VAR e dealer anche in Italia così come sta avvenendo nelle altre regioni EMEA. Il canale attraversa una fase di continuo rinnovamento ed insieme ad Arrow vogliamo portare continua innovazione tecnologica ai nostri reseller per fare in modo che possano distinguersi in un mercato altamente competitivo, raggiungendo insieme la fidelizzazione del canale e gli obiettivi di business prefissati”.