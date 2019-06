Adatto a condizioni ambientali difficili, il sensore aggiunge una nuova membrana per la protezione dall’acqua e dalla polvere, nonché un connettore a pettine per una facile integrazione e sostituzione

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha annunciato la disponibilità dell’SHT85, il nuovo sensore di temperatura e umidità della Sensirion, azienda specializzata in sensori ambientali e di flusso.

Il nuovo sensore si basa sulla serie SHT3x di Sensirion, che offre la collaudata tecnologia CMOSens, che da oltre 10 anni fornisce unità ad alta precisione e stabilità a lungo termine. Oltre a queste caratteristiche, l’SHT85 è dotato di un connettore a pettine, che consente una facile integrazione e sostituzione, e offre un eccellente accoppiamento termico con l’ambiente circostante e il disaccoppiamento da potenziali fonti di calore sulla scheda di elaborazione principale.

In grado di operare in condizioni ambientali difficili, l’SHT85 è inoltre dotato di una membrana in PTFE che lo rende conforme alla certificazione IP67. Progettata per proteggere il sensore dall’acqua e dalla polvere, l’uso della membrana non influisce sul tempo di risposta del segnale di umidità relativa (UR).

Oltre ad offrire un’uscita digitale completamente calibrata, linearizzata e compensata in temperatura, l’SHT85 assicura anche le seguenti caratteristiche chiave: test di livello del prodotto finale per fornire una precisione tipica di ±1,5 %(RH) e ±0,1°C; un’interfaccia I2C con velocità di comunicazione fino a 1 MHz; tempi rapidi di avvio e misurazione; basso rumore del segnale e una tensione di funzionamento da 2,15 fino a 5,5 V.

“RS è un partner di distribuzione strategico in quanto ci consente di raggiungere un numero elevatissimo di nuovi potenziali clienti – più di un milione di persone – operando in una vasta gamma di settori industriali chiave per questo sensore e per molti altri nostri prodotti – ha dichiarato Florian Hirsch, Direttore Vendite Canale Sensirion -. La base clienti di RS rappresenta un asset cruciale che ci aiuterà nel migliorare la penetrazione del mercato, ma non solo. Il suo approccio al mercato con servizi e prodotti di prima classe e strumenti e soluzioni innovative offerti dalla sua piattaforma DesignSpark rappresenta un ulteriore valore aggiunto”.