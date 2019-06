Da ARMOR un nuovo contenitore per le cartucce di stampa

ARMOR Office Printing continua a innovare al servizio della raccolta responsabile

ARMOR Office Printing ha annunciato l’arrivo del suo nuovo contenitore per il recupero delle cartucce usate.

Nell’ambito del programma OWA-collect, 15.700 punti di raccolta possono già usufruire di questo servizio in Europa. L’offerta di raccolta delle cartucce usate OWA permette, infatti, alle imprese di gestire a distanza il recupero, il riutilizzo e il trattamento delle loro cartucce di stampa.

La raccolta OWA fa parte del progetto di economia circolare del Gruppo ARMOR. Il gruppo industriale francese si implica in numerosi progetti di economia responsabile, al servizio di un progetto sociale che è parte integrante del suo DNA: il consumo responsabile.

In questo modo, dopo essere state recuperate da ARMOR, le cartucce sono ricostruite e reimmesse poi sul mercato, al fine di proporre prodotti più rispettosi dell’ambiente per un consumo responsabile.

Un contenitore di raccolta innovativo

Il nuovo contenitore di raccolta OWA presenta oggi varie innovazioni che permettono di garantirne la sostenibilità:

Un fondo semiautomatico che lo rende più ermetico, al fine di impedire le fuoriuscite di polvere di toner o inchiostro.

Finiture kraft e una resistenza maggiore che permettono di trasportare dalle 15 alle 20 cartucce laser, nonché le cartucce a getto d’inchiostro.

Nel 2019, saranno utilizzate circa 100.000 buste di plastica in meno grazie a questa nuova versione.

Questo nuovo contenitore garantisce un utilizzo ottimale da parte delle imprese e, al tempo stesso, il rispetto dell’ambiente durante il trasporto fino al luogo di trasformazione.

Un servizio responsabile per le imprese

In quanto fornitore di consumabili per stampanti ricostruiti, ARMOR mette la raccolta al centro dei suoi processi produttivi. Senza cartucce esauste, però, è impossibile ricostruire nuovi consumabili per la stampa. La raccolta è quindi la punta di diamante delle azioni di ARMOR.

La raccolta OWA è oggi presente in 11 Paesi europei. Francia e Belgio sono i due primi Paesi utilizzatori di questo servizio.

Come riferito in una nota ufficiale da Xavier Dautreme, responsabile del servizio di raccolta per ARMOR Office Printing: «Questa raccolta delle cartucce laser e getto d’inchiostro è assicurata presso le imprese clienti della soluzione OWA, ovunque in Europa. Il portale OWA-collect.com permette alle imprese utilizzatrici di creare il proprio account di raccolta, di ordinare i contenitori per le cartucce usate, di gestire le loro richieste di recupero e di accedere a vari supporti di comunicazione (attestato di monitoraggio dei rifiuti, bilancio delle materie, condizioni generali della raccolta, autorizzazioni prefettizi, ecc.). I recuperi sono organizzati entro 24-72 ore».