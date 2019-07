RS Components ha la sua gamma di cavi preassemblati

Di alta qualità e a marchio RS PRO, si rivolge al settore IT e della manutenzione, e include cavi HDMI, USB e AV

RS Components (RS) ha annunciato di aver introdotto nell’ambito del proprio marchio RS PRO una vasta gamma di cavi audio/video (A/V) e dati di alta qualità, inclusi HDMI, USB e altri cavi AV assortiti. La gamma è adatta all’uso da parte di tecnici di manutenzione e ingegneri che lavorano nel settore IT e in altre applicazioni AV in una grande varietà di mercati e settori applicativi.

Questa nuova gamma RS PRO include una serie completa di cavi HDMI ad alta velocità, che supportano la risoluzione 4K ad altissima definizione, oltre ad essere dotati di un canale Ethernet integrato e supporto per ARC (audio return channel) e visualizzazione 3D. Una caratteristica chiave dei cavi è rappresentata dai contatti dorati, che forniscono una finitura di qualità superiore e al tempo stesso proprietà anticorrosive.

Le varianti della serie USB includono: tipo A e B, maschio e femmina; micro A e B; mini A e B (sia a 4 che a 5 pin); USB 3.0 B e micro varianti; dispositivi USB 3.1 tipo C; e una selezione di cavi di collegamento da USB a Lightning.

La gamma RS PRO comprende anche un’ampia scelta di cavi in formato segnale alternativo progettati per collegare le sorgenti ai display, tra cui VGA/SVGA, DVI, DisplayPort, DisplayPort e mini-DisplayPort, nonché una serie di cavi KVM (keyboard/video/mouse) per il collegamento ai computer.

Tutti i cavi HDMI, USB e AV sono disponibili da RS in una gamma di colori e lunghezze diverse. Inoltre, la gamma comprende una serie di cavi seriali e paralleli per applicazioni legacy con varie connessioni offerte, tra cui DB25 e DB9, oltre a 36 connettori Centronics, disponibili nelle varianti standard e micro.

Disponibile nelle regioni EMEA e Asia-Pacifico, la gamma di cavi RS PRO offre prezzi altamente competitivi e riporta lo “RS Seal of Approval” di RS PRO, che certifica l’effettuazione di test rigorosi per soddisfare i sempre più stringenti standard industriali.