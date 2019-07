Motorola Solutions potenzia le comunicazioni dei gruppi di lavoro

Lanciato in EMEA il push-to-talk a banda larga che funziona indipendentemente dalla rete utilizzata

Si chiama WAVE il nuovo servizio in abbonamento per le comunicazioni multimediali lanciato in Europa, Medio Oriente e Africa da Motorola Solutions e indipendente dalla rete utilizzata.

Il servizio PTT (push-to-talk) basato su cloud collega i team e consente comunicazioni di gruppo in tempo reale utilizzando qualsiasi dispositivo come smartphone, radio bidirezionali, tablet, PC e dispositivi a banda larga.

In aggiunta al servizio WAVE basato su cloud, Motorola Solutions ha presentato anche la sua nuova radio WAVE TLK 100, che combina le prestazioni funzionali di WAVE con le caratteristiche di resistenza di una radio per uso professionale. Il dispositivo offre alle aziende comunicazioni push-to-talk istantanee in tutta Europa, utilizzando reti 3G, 4G o Wi-Fi senza la necessità di investire tempo e denaro nelle licenze dello spettro radio o di perder tempo per la programmazione manuale.

Il robusto dispositivo PTT è ideale per i settori delle costruzioni, dei trasporti, dell’energia, della sicurezza privata e altri ancora. Le aziende possono gestire facilmente la propria forza lavoro utilizzando il GPS integrato per aumentare la sicurezza, controllare lo stato di un progetto, trovare percorsi più veloci, modificare l’operatività e posizionare i membri del team dove sono più necessari.

La nuova applicazione mobile WAVE consente agli utenti di trasformare il proprio telefono in un dispositivo PTT a banda larga e di fruire di comunicazioni istantanee ovunque sia presente una copertura a banda larga. Gli utenti possono collegare il loro sistema radio bidirezionale a WAVE, estendendo la copertura e consentendo agli smartphone di comunicare con gli utenti radio. La messaggistica integrata consente inoltre di inviare testi, video, audio, foto e file verso singoli o gruppi e di coordinare gli appuntamenti in base alla condivisione della posizione.

Sempre in contatto con il proprio team

Motorola Solutions offre anche un’applicazione per il dispatch per semplificare ulteriormente le comunicazioni quotidiane dei gruppi PTT a banda larga. Con WAVE Dispatch, le aziende possono gestire le proprie risorse e coordinare efficacemente l’operatività tramite l’uso di un browser standard e una qualsiasi connessione Internet. Possono rimanere in contatto con i propri team per assicurarsi che abbiano tutte le informazioni di cui necessitano. La forza lavoro può anche essere gestita in modo più efficiente attraverso gli aggiornamenti di posizione e la mappatura.