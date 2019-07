Canon con SEVA al servizio del mondo

Gli obiettivi di sostenibilità sono parte integrante delle scelte e delle attività di Canon

Canon è Digital Imaging Partner del progetto SEVA ovvero una serie di documentari che punta a raccontare, attraverso storie di viaggio, alcune delle tematiche di importanza capitale per la salvaguardia della vita sul Pianeta.

Il tutto guidato dalla narrazione di Stefano Tiozzo, fotografo naturalista e autore dei documentari di viaggio più seguiti e apprezzati sul web. La metà del ricavato dalla vendita dei documentari sarà impiegato per finanziare un progetto di riforestazione di Treedom. Ma SEVA non è solo documentario bensì un progetto di ampio respiro di Responsabilità Sociale cui Canon ha deciso di aderire con entusiasmo, mettendo a disposizione le proprie tecnologie di imaging per aiutare a raccontare la realtà che ci circonda, offrendo tutto il potere delle immagini per portare l’attenzione sui grandi cambiamenti ambientali e climatici del nostro tempo.

Il primo episodio di SEVA documenta un viaggio in Islanda, dove si affronta il tema del Climate Change, delle energie rinnovabili e di un turismo più sostenibile. La terra del ghiaccio e del fuoco è infatti un luogo esemplare per mostrare le due facce di questo problema; da un lato la rapidissima fusione di enormi ghiacciai, e dall’altro una posizione di avanguardia mondiale nello sviluppo di uno stile di vita a emissioni zero. Questo primo episodio di SEVA si avvale del contributo di climatologi e ricercatori di livello internazionale quali:

Luca Mercalli, l’autorevole meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico e accademico italiano, noto al pubblico anche per la partecipazione alla popolare trasmissione Che tempo che fa.

Eleonora Cogo, che lavora presso la divisione Climate Simulation and Prediction a Bologna. Ha partecipato ai negoziati ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che hanno portato all’Accordo di Parigi.

Stefano Materia, scientist al Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) di Bologna, e si occupa di previsioni climatiche, dei processi che le governano e delle loro applicazioni in campo energetico e agroalimentare.

Canon ha voluto partecipare in modo tangibile al racconto dei documentari del progetto SEVA mettendo a disposizione le sue tecnologie più innovative per dare forza e supporto al linguaggio narrativo dei video. In particolare con i nuovi sistemi EOS R, EOS RP e l’amplia famiglia di ottiche.

Come riferito in una nota ufficiale da Daniela Valterio, Environment, Quality & Product Safety Manager di Canon Italia: «Il nostro mondo sta cambiando radicalmente, ogni anno che passa il pianeta e l’ambiante vivono condizioni sempre più complesse. In questa situazione le aziende come la nostra non hanno solo la possibilità e la volontà di agire, ma anche il dovere di farlo. Siamo fieri di essere al fianco del progetto SEVA, che in ogni suo aspetto punta a portare un concreto miglioramento. Il primo aspetto, quello documentaristico, vuole sensibilizzare e offrire una visione completa di ciò che sta accadendo. Il progetto di raccolta fondi invece mira ad attivare una azione di riforestazione, indispensabile per la rinascita del nostro Pianeta. È motivo di orgoglio per noi vedere le nostre tecnologie di imaging impiegate per raccontare questa incredibile iniziativa. Per lavorare bene non basta la testa, ci vuole anche il cuore».