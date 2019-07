Tutti i nuovi arrivi nella famiglia Xiaomi

L’azienda amplia la propria line-up Android One con Mi A3 e porta in Italia quattro nuovi prodotti smart hardware

Xiaomi espande la propria gamma di smartphone Android One con l’introduzione di Mi A3, e annuncia la disponibilità di quattro nuovi prodotti smart hardware: Mi Handheld Vacuum Cleaner, la nuova scopa elettrica, Mi Air Purifier 2H, il purificatore d’aria, Mi Bedside Lamp 2, la lampada smart, e le nuove cuffie Mi True Wireless Earbuds.

Con un prezzo di 249,90€, Mi A3 vanta una fotocamera tripla da 48MP, un sensore di impronte digitali sotto schermo, un design moderno e una batteria a lunga durata, che lo rendono un compagno di viaggio ideale per gli appassionati di tecnologia, o per chiunque apprezzi caratteristiche eccezionali a un prezzo accessibile.

“La nostra serie Android One, che include Mi A1, Mi A2 e Mi A2 Lite, ha sempre riscosso un grande successo in termini di popolarità e reputazione, dichiara Wang Xiang, Senior Vice President di Xiaomi. Crediamo che Mi A3 continuerà a superare le aspettative dei nostri utenti fornendo un’incredibile esperienza Android a un prezzo onesto.”

“Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con Xiaomi aggiungendo, anche quest’anno, un altro grande device al portfolio Android One, afferma Jon Gold, Director of Partner Programs, di Google. Il nuovissimo Mi A3 offrirà un’esperienza software aggiornata e facile da usare, con protezione malware integrata e aggiornamenti di sicurezza regolari che mantengono gli utenti al sicuro.”

Anche alla luce di questo, sono soprattutto software, comparto fotografico adatto ad ogni situazione e batteria da due giorni a rendere Mi A3 il compagno di viaggio perfetto che non può mancare nelle valigie degli italiani. A rafforzare il concetto ci penseranno i ragazzi di Casa Surace, la numerosa famiglia allargata del web, partner ideale per raccontare le caratteristiche e la versatilità di questo smartphone con l’ironia e la simpatia che li contraddistingue, partendo ovviamente dalle spiagge del sud Italia.

Fotocamera top di gamma

Mi A3 vanta una tripla fotocamera posteriore con obiettivo principale da 48MP e un ampio sensore da 1/2” per foto diurne ad altissima risoluzione. L’obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel rileva in maniera intelligente quando l’utente sta fotografando immagini ampie e consiglia quando passare alla modalità ultra-grandangolare per uno scatto ottimale. E per completare il tutto, il rilevamento automatico integrato delle scene con AI applica automaticamente la regolazione fotografica per aiutare gli utenti a catturare l’immagine perfetta, ogni volta.

Sulla parte frontale, Mi A3 utilizza un sensore da 32MP dotato di AI per la sua fotocamera selfie che combina quattro pixel per formare grandi pixel da 1,6μm e permette di catturare maggiori dettagli in condizioni di scarsa illuminazione. L’esclusiva funzione “selfie panoramico” consente agli utenti di scattare straordinarie foto di gruppo senza dover passare alla fotocamera posteriore, utilizzare un selfie stick o “tagliare” fuori le persone. Inoltre, grazie alla modalità Palm Shutter, un semplice gesto fa partire un conto alla rovescia verso il selfie perfetto, eliminando i tremolii della fotocamera tipici di quando si clicca sul pulsante di scatto.

Splendido display AMOLED con un migliore sensore di impronte digitali integrato sotto schermo

Dotato di un grande display AMOLED a goccia da 6,088”, Mi A3 offre colori più vivaci e neri più profondi con una velocità di risposta rapida e una maggiore efficienza energetica. Per un’esperienza utente più sicura, Mi A3 presenta un migliore sensore di impronte digitali sotto lo schermo con un’area di rilevamento aumentata del 15%. Rispetto al suo predecessore, i pixel e le dimensioni del sensore sono stati raddoppiati, consentendo una maggiore affidabilità e un tasso di successo dello sblocco maggiore del 30% in condizioni estreme – dalle dita secche alla luce intensa e alle temperature più basse.

Design dinamico completamente nuovo senza compromettere le specifiche

Gli appassionati di tecnologia saranno lieti di trovare in Mi A3 nuovi e straordinari aggiornamenti nel design che migliorano l’aspetto generale e l’esperienza utente. Con un peso e uno spessore rispettivamente di 173,8gr e 8,475mm, le dimensioni compatte del dispositivo gli consentono di soddisfare le esigenze di chi cerca uno smartphone da utilizzare con una sola mano.

Il display frontale e il retro curvo di Mi A3 sono rivestiti in Corning Gorilla Glass 5, offrendo così un’esperienza duratura ma confortevole. È importante sottolineare che il fattore di forma compatto del dispositivo non sacrifica l’audio – Mi A3 è dotato di un sistema audio frontale all’avanguardia e di un jack da 3,5 mm.

Mi A3 è disponibile in tre colori per adattarsi ai diversi stili: Kind of Grey, Not just Blue e More than White. Una tecnologia nano-olografica migliora le opzioni di colore blu e bianco per creare un effetto di design dinamico che piacerà ai consumatori attenti allo stile.

Prestazioni superiori per tenere il passo con il proprio stile di vita

Mi A3 è dotato di una potente batteria da 4030 mAh, la più grande capacità di potenza della serie Mi A fino ad oggi. Abbinando una maggiore durata della batteria con l’efficienza di Android One, Mi A3 consente un’esperienza più affidabile e prolungata per gli utenti in movimento. E quando è il momento di ricaricare, il dispositivo offre il supporto per la ricarica rapida fino a 18W tramite USB Type-C.

Essendo uno dei primissimi dispositivi alimentati dalla piattaforma mobile Qualcomm️ SnapdragonTM 665, Mi A3 vanta anche prestazioni più fluide, maggiore velocità e migliori funzionalità AI per coloro che si avvalgono di funzioni come AI Beautify e Google Lens.

Android One con Google Assistant

Mi A3 è alimentato da Android One e funziona con l’ultimo sistema operativo Android 9 Pie. Gli utenti possono godere dell’ultima innovazione di Google e rimanere produttivi con Google Assistant, Digital Wellbeing Dashboard e Wind Down. Grazie a Google Assistant su Mi A3 è possibile fare molte cose e mantenere il controllo dei propri piani mentre si è in movimento, in auto o a casa, usando solo la propria voce. È possibile porre domande, seguire il proprio programma, navigare luoghi, impostare promemoria, chiamare, inviare messaggi e controllare i dispositivi connessi alla smart home, senza mani.

Mi A3 nella versione Kind of Grey da 4GB+64GB è disponibile al prezzo di 249,90€ a partire dal 25 luglio su mi.com/it, nei Mi Store e nelle principali catene di elettronica di consumo. Le versioni Not just Blue e More than White da 4GB+64GB saranno disponibili a partire dal 30 luglio sugli stessi canali di vendita.

Mi Handheld Vacuum Cleaner: pulizia potente, senza fili

Mi Handheld Vacuum Cleaner offre una potente esperienza di pulizia senza fili per la casa. Alimentato da un potente motore brushless DC e dalla potente tecnologia a 9 cicloni, Mi Handheld Vacuum Cleaner offre un’aspirazione da 100AW e fino a 100.000 giri/min per una pulizia rapida ed efficace. Dotato di filtro HEPA, Mi Handheld Vacuum Cleaner cattura fino al 99,97% di particelle fino a 0,3 micron – come polvere, polline, peli, capelli e altro ancora. Vengono forniti in dotazione quattro versatili accessori per la pulizia di diverse superfici, oltre a una base di ricarica con supporto a parete per riporlo in modo facile.

Mi Handheld Vacuum Cleaner sarà disponibile su Amazon e mi.com dal 22 luglio al prezzo di 249,99€.

A partire dalle ore 00:00 del 22 luglio, e per un periodo di 24 ore, sarà disponibile al prezzo early bird di 199,99€.

Mi Air Purifier 2H, respirare aria pulita grazie al filtro HEPA

Con un CADR (Clean Air Delivery Rate) di 260 m3/h, Mi Air Purifier 2H combatte contro polvere, polline e inquinamento interno grazie al filtro HEPA che rimuove il 99,97% delle particelle fino a 0,3micron. Progettato meticolosamente per ridurre il rumore anche a piena potenza, il purificatore d’aria Mi Air Purifier 2H combina efficienza, facilità d’uso e design per spazi fino a 31m2. Compatibile con Google Assistant, Mi Air Purifier 2H offre un controllo smart da remoto tramite l’app Mi Home e un sensore integrato che consente agli utenti di monitorare la qualità dell’aria in tempo reale.

Mi Air Purifier 2H sarà disponibile su Amazon e mi.com dal 22 luglio al prezzo di 149,99€.

A partire dalle ore 00:00 del 22 luglio, e per un periodo di 24 ore, sarà disponibile al prezzo early bird di 129,99€.

Mi Bedside Lamp 2, potente e luminosa e con controllo vocale

Mi Bedside Lamp 2 dispone di sedici milioni di opzioni di colore che creano l’atmosfera giusta per ogni stanza, con illuminazione regolabile e modulabile da calda a fredda per rilassarsi o leggere, e LED di alta qualità che offrono fino a 25.000 ore di funzionamento. Il suo design minimalista ed elegante rende Mi Bedside Lamp 2 facile da integrare in qualsiasi casa ambiente domestico. Compatibile con Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant, Mi Bedside Lamp 2 si comanda anche attraverso il controllo vocale. Si può anche accedere facilmente al dispositivo da qualsiasi luogo grazie all’app Mi Home.

Mi Bedside Lamp 2 sarà disponibile su Amazon e mi.com dal 29 luglio al prezzo di 49,99€.

A partire dalle ore 00:00 del 29 luglio, e per un periodo di 24 ore, sarà disponibile al prezzo early bird di 39,99€.

Mi True Wireless Earbuds, design completamente senza fili con audio di qualità

Mi True Wireless Earbuds presentano un design completamente senza fili. L’audio eccezionale dai driver dinamici da 7,2mm viene trasmesso garantendo un’assenza di interruzioni tramite Bluetooth 5.0. Gli auricolari sono custoditi all’interno di una mini-custodia di ricarica e offrono fino a 12 ore di riproduzione musicale. Grazie ai comandi touch intuitivi, è possibile riprodurre e mettere in pausa la musica, rispondere e terminare le chiamate e persino attivare l’assistente vocale con un semplice tap sull’auricolare.

Mi True Wireless Earbuds saranno disponibili su Amazon, mi.com, nei Mi Store e nelle principali catene di elettronica di consumo dal 29 luglio al prezzo di 49,99€.

L’annuncio rientra nella strategia aziendale dual-core annunciata da Lei Jun, Fondatore, Presidente e CEO di Xiaomi, lo scorso gennaio che si basa su smartphone e AIoT, dove AIoT per Xiaomi significa anche “All in IoT”. Attraverso una gamma sempre più ampia di prodotti connessi alla propria piattaforma IoT, Xioami intende infatti avvicinare le persone a uno stile di vita connesso più intelligente. Lo fa portando l’innovazione a tutti, Mi Fans e non, a prezzi onesti.