Arrow Electronics riceve l’Award da Microsoft come Top Provider per il 2019

Arrow Electronics ha ricevuto l’Indirect Provider Award of the Year da Microsoft, dimostrando l’eccellenza nell’innovazione e nell’implementazione delle soluzioni per i clienti basate sulla tecnologia Microsoft.

I finalisti e i vincitori del premio sono stati selezionati tra oltre 2.900 candidature raccolte da 115 differenti paesi in tutto il mondo in base al loro impegno verso i clienti, all’impatto delle loro soluzioni sul business e all’utilizzo esemplare delle tecnologie Microsoft.

Arrow ha ottenuto l’award per gli straordinari risultati ottenuti supportando i Microsoft Cloud Solution Provider ad accelerare lo sviluppo del fatturato, anticipando anche i processi di time-to-market sul mercato. In particolare, Arrow ha supportato SCC, provider di soluzioni cloud, nel superare del 241 percento il fatturato previsto sulle soluzioni Microsoft. Inoltre, Arrow ha sfruttato la propria piattaforma ArrowSphere per creare MyCloudPortal di SCC per rendere scalabile l’offerta cloud per i clienti, consentendo anche l’analisi in tempo reale della spesa cloud, inclusi i modelli di utilizzo e le notifiche delle nuove scadenze dei servizi. Infine, Arrow ha collaborato con SCC per sviluppare una strategia personalizzata di on-boarding e go-to-market, fornendo al contempo un supporto specializzato per i propri team di vendita, tecnici e di marketing.

“Siamo entusiasti e onorati di ricevere questo premio da Microsoft – ha sottolineato Sean Kerins, Global President Business Solution di Arrow Enterprise Computing -. E’ una testimonianza della forte relationship che il nostro team ha costruito sia all’interno di Microsoft che nella nostra community di solution provider.”