Cresce l’offerta Netgear per connessioni wireless in mobilità e sicurezza

Il router mobile Nighthawk M2 e l’hotspot mobile AC797 offrono prestazioni avanzate per una connettività mobile affidabile

Netgear ha annunciato Nighthawk M2, il router portatile Wi-Fi ultraveloce con connettività Gigabit 4G LTE di nuova generazione che offre un’esperienza di banda larga mobile senza precedenti.

La caratteristica principale e distintiva dell’ultimo nato è la velocità di download che raggiunge i 2 Gbps. Questa permette agli utenti di fruire di contenuti online o di navigare in rete in mobilità con una connessione stabile e sicura.

NETGEAR presenta anche una nuova versione del router mobile 4G AirCard 797, una soluzione sicura e dall’ottimo rapporto qualità prezzo con una velocità di download fino a 400 mbps.

Veloci e sicuri dall’ufficio come da casa

Grazie al continuo ampliamento della propria gamma di dispositivi mobili, Netgear è in grado di fornire soluzioni che rispondono alle esigenze dei propri utenti sia in termini di velocità sia, soprattutto, di sicurezza. I lavoratori che spesso svolgono la propria attività lontano dall’ufficio o da casa, hanno infatti bisogno di poter contare su una connessione Wi-Fi sicura che gli permetta non solo di svolgere al meglio il proprio lavoro ma anche di non “dipendere” da Wi-Fi pubblici presenti in hotel, aeroporti o bar che sono frequentemente classificati come non sicuri e maggiormente soggetti ad attacchi hacker.

In attesa che la copertura 5G diventi capillare

Sia Nighthawk M2 sia AirCard 797 non richiedono nessun software di installazione; per connettere i propri device e beneficiare di una rete Wi-Fi stabile e sicura è sufficiente accendere il router o l’hotspot e connettere il dispositivo o i dispositivi con cui si desidera navigare in rete.

Entrambe le soluzioni Netgear possono essere utilizzate per usufruire della rete internet anche in casi in cui il collegamento via cavo non è presente. Inoltre, Nighthawk M2 è dotato di una porta Ethernet per tutti coloro che preferiscono non utilizzare la linea Wi-Fi per connettere, ad esempio, la propria smart TV.

Se da un lato il mobile router Nighthawk M2 è più adatto a viaggiatori business o per coloro che utilizzazione la connessione LTE come principale, dall’altro l’hotspot risponde alle esigenze di coloro che viaggiano per piacere con la famiglia o con gli amici in Italia o all’estero. In camper, nella casa vacanze estiva o invernale magari sprovvista di connessione internet, AirCard 797 garantisce una connessione internet LTE affidabile e veloce a tutti coloro che desiderano navigare online, guardare video/film in streaming o giocare online.

Come riferito in una nota ufficiale da David Henry, senior vice president of Connected Home Products per NETGEAR: «I consumatori sono sempre più alla ricerca di una connessione mobile sicura ed è per questo che noi di Netgear riponiamo grande importanza alla categoria mobile. In attesa dell’arrivo del 5G, lavoriamo sempre a stretto contatto con i nostri partner per offrire connessioni mobile sempre più veloci e sicure. La copertura 5G non è ancora capillare e quindi la connessione LTE continuerà a essere la migliore soluzione per una connettività mobile ultraveloce. Il router mobile Nighthawk M2 e l’hotspot mobile AC797 soddisfano le esigenze del mercato attuale con prestazioni avanzate per coloro che richiedono una connettività mobile affidabile».

Il router mobile Nighthawk M2 è disponibile al prezzo consigliato di 429,99 euro. L’hotspot mobile AirCard 797 sarà disponibile in tutto il mondo entro il terzo trimestre 2019 a un prezzo consigliato di 179,99 euro.