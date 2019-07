Tech Data Italia ha un nuovo Managing Director

Augusto Soveral (nella foto) nominato Managing Director di Tech Data Italia con decorrenza dall’1 settembre 2019

Ricopre attuale la carica di Country Manager della filiale Tech Data in Portogallo il nuovo Managing Director di Tech Data Italia, Augusto Soveral.

Con decorrenza dall’1 settembre 2019, il manager succederà a Vincenzo Baggio che, come annunciato il 25 marzo scorso, lascia la guida dell’azienda oggi, 31 luglio, per dedicarsi completamente ai propri impegni al di fuori del contesto lavorativo.

Manager di grande competenza, con oltre 25 anni di esperienza nelle principali aziende spagnole e portoghesi nei settori della distribuzione IT, food & beverage ed editoriale, Soveral è entrato in Tech Data nel 2010 come Director Iberia della Divisione Maverick AV Solutions e nel 2011 è stato nominato Country Manager per il Portogallo.

In questo ruolo, ha guidato l’inversione di tendenza della filiale portoghese, creando un modello di business che ha costantemente prodotto risultati concreti negli ultimi anni.

Per Dominique Deklerck, SVP Regional, Benelux, Iberia e Italia di Tech Data, cui Soveral riporterà nel suo nuovo incarico, sottolinea in una nota ufficiale come: «Augusto è un leader di comprovata esperienza in Tech Data. Negli ultimi otto anni in Portogallo ha creato un’organizzazione ad alte prestazioni, che offre costantemente eccellenza ai nostri fornitori e ai nostri partner. Augusto è il leader giusto per portare il nostro business in Italia al livello successivo, continuando il percorso tracciato da Vincenzo Baggio, guidando la nostra crescita in segmenti di mercato di maggior valore e rafforzando le grandi relazioni di canale costruite dal team italiano».