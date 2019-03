Cambio ai vertici di Tech Data

Annunciato un avvicendamento al vertice dell’azienda che, in Italia, dice addio a Vincenzo Baggio, alla guida di Tech Data dal 2014

Dal prossimo 31 luglio, Dominique Deklerck, già Regional Senior Vice President di Tech Data, assumerà il ruolo Managing Director di Tech Data Italia al posto di Vincenzo Baggio (in foto), che ha annunciato le dimissioni dal ruolo ricoperto fin dal 2014.

Come reso noto in una comunicazione ufficiale, Baggio lascia l’azienda “per dedicarsi completamente ai propri impegni al di fuori del contesto lavorativo dopo oltre 40 anni di carriera nel mondo della distribuzione”.

Prima dell’addio definitivo, il manager che nel corso di appena un lustro ha portato la filiale italiana a superare, per la prima volta, il traguardo di ben oltre 1 miliardo di euro di ricavi, lavorerà a stretto contatto con Deklerck allo scopo di assicurare la continuità di gestione e un sempre migliore livello di servizio a favore di clienti e partner.

Non a caso, i due manager hanno già definito un piano di attività al fine di incontrare i principali partner, clienti e fornitori per poter facilitare la gestione del periodo di transizione.

Sempre nell’ottica della continuità, a far data da oggi, è stato costituito il Comitato di Presidenza (“the Office of the MD”), composto da ben 4 Direttori.

Parliamo di Barbara Biolcati, Finance Director, di Sergio Ceresa, Sales Director B2B, di José Dias, Endpoint Solutions Director, e di Riccardo Nobili, Advanced Solutions Director.

Tutti e quattro di provata esperienza e aventi pieni poteri nei loro rispettivi ambiti di responsabilità, riporteranno a Dominique Deklerck.

Come sottolineato da Vincenzo Baggio in una nota ufficiale: “Sono sicuro che questa scelta garantirà continuità nello stile manageriale dell’azienda, nel rispetto dei principi che ho sostenuto con fermezza in questi anni e di cui Dominique e il Comitato di Presidenza si faranno custodi. Sono certo che Tech Data continuerà a contare su una guida autorevole, orientata all’ottenimento dei risultati, e consapevole della centralità del ruolo delle persone e clienti, siano essi vendor, rivenditori e azionisti, al fine di garantire i risultati di business. Auguro al team Tech Data un proseguimento pieno di energia e ringrazio l’intera azienda per essere stata la mia squadra vincente”.

Di certo il Managing Director prossimo alle dimissioni lascia dietro di sé operazioni importanti, tra cui l’integrazione della acquisita Avnet TS, l’ampliamento e rinnovo del centro logistico e il lancio del Sales Center di Lecce: traguardi che hanno consentito all’azienda di consolidare la propria posizione di mercato e di diventare un chiaro punto di riferimento nel canale ICT italiano.

Un’importante eredità per Dominique Deklerck, che si dice “felice di questo avvicendamento in un contesto di continuità. Vincenzo – aggiunge – ha guidato con successo la crescita dell’azienda durante un processo di profonda trasformazione del nostro modello di business, e sempre nel pieno rispetto dell’etica professionale e dei valori fondanti di Tech Data. Sono certo che la mia precedente esperienza nel mercato italiano mi consentirà di interpretare al meglio questo mio nuovo ruolo, facilitato in questo anche dal contributo che, sono certo, il Comitato di Presidenza saprà dare. Ringrazio Vincenzo per il suo operato e sono felice che possa ora dedicare interamente la passione che ha sempre messo nel lavoro alla sua vita privata”.