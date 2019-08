OKI Europe presenta il nuovo Team direttivo

L’insediamento dei nuovi manager consentirà di aumentare le vendite e ottimizzare le attività di marketing in Europa, Medio Oriente, India e Africa oltre ad allineare l’azienda alle soluzioni verticali e alla pionieristica tecnologia di stampa industriale

OKI Europe ha annunciato una serie di nomine di nuove figure senior a capo di un’azienda che vanta una tecnologia pluripremiata e si trova a doversi adattare alle mutevoli esigenze del mercato. OKI si concentrerà ancora di più sull’innovativa tecnologia di stampa industriale che consentirà alle aziende di accedere a nuovi flussi di ricavi. Inoltre, OKI continuerà ad ampliare il proprio portfolio di soluzioni verticali per aiutare le aziende a stare al passo con strategie di coinvolgimento dei clienti in continua evoluzione. Un esempio è l’utilizzo della stampa per adattarsi alle tendenze dei social media, migliorando la customer experience e la fidelizzazione dei clienti grazie alla personalizzazione in-house, rapida e conveniente.

Per raggiungere questo obiettivo, Marzio Gobbato è stato nominato Vice Direttore Generale di OKI Europe e dovrà rispondere a Dennie Kawahara, che resta Direttore Generale. Già Regional Vice President per la Regione del Sud Europa di OKI Europe, per svolgere il suo nuovo ruolo Gobbato potrà contare su una conoscenza approfondita del settore della stampa. Una conoscenza acquisita ricoprendo diverse posizioni di responsabilità in questo settore, ad esempio in Samsung e HP, lavorando in svariate aree geografiche.

Gobbato lavorerà nel quartier generale EMEA di OKI Europe nel Regno Unito, per garantire che i settori delle vendite e del marketing in tutta la regione siano perfettamente in linea con la strategia globale di OKI. I team regionali di OKI Europe risponderanno direttamente a Gobbato che, grazie alla sua grande esperienza, si concentrerà sul miglioramento della collaborazione tra il settore del marketing e quello delle vendite, nonché sull’aumento della cooperazione tra le organizzazioni nazionali, OKI Europe e OKI Data Corporation. Fino a quando non verrà nominato il suo sostituto, Gobbato continuerà a essere responsabile anche della Regione del Sud Europa.

I reparti Vendite, Marketing, Pianificazione Aziendale, Operativo e Progetti Speciali sono tutti inclusi nella nuova struttura.

Chiharu Asai, ex Direttore Marketing, diventa Vice Presidente del settore Pianificazione aziendale e si occuperà di amministrazione generale, controllo del business, questioni legali e conformità, oltre alla gestione delle risorse umane. Tra gli obiettivi principali di Asai vi è la necessità di garantire che OKI continui a essere un’azienda basata su uno staff forte e motivato, creando un ambiente di lavoro sano, proattivo e stabile.

Susumu Miura è stato nominato Vice Presidente del settore Operativo e dei Progetti Speciali, provenendo dal ruolo di Vice Presidente del settore Pianificazione Aziendale. Nel suo nuovo ruolo, Miura supervisionerà le attività importanti che richiedono particolare attenzione da parte dell’azienda, nonché l’IT e l’assistenza clienti.

Koichiro (Ken) Fukano, in precedenza Vice Presidente del reparto Operativo di OKI Europe, è stato nominato Vice Presidente del reparto Marketing e Gestione della Supply Chain e risponderà a Marzio Gobbato. La principale responsabilità di Fukano sarà la gestione delle attività quotidiane di marketing di OKI nell’area EMEA, affinché siano in linea con le strategie e gli obiettivi dell’organizzazione.

Shu Watanabe, in precedenza Responsabile della Business Unit Wide Format, è stato nominato Vice Presidente del settore Stampa industriale. Watanabe risponderà a Marzio Gobbato e si concentrerà sul raggiungimento degli obiettivi aziendali per la divisione Industry Print, inclusi i target in termini di ricavi e profitti, nonché sulla promozione di iniziative di vendita e marketing per il raggiungimento di tali obiettivi.

Shigeru Ogasawara rimane Vice Presidente del settore Finanza.

Gobbato, Asai, Miura e Ogasawara risponderanno direttamente al Direttore Generale, Dennie Kawahara.

“Le moderne strategie e tendenze aziendali richiedono un nuovo approccio e un nuovo modo di pensare. Il nuovo team dirigente di OKI Europe evidenzia la nostra determinazione nel permettere ai clienti di adattarsi rapidamente – ha affermato Dennie Kawahara, Direttore Generale di OKI Europe -. La vasta esperienza e l’estesa competenza del nuovo team dirigente ci aiuteranno ad allineare l’organizzazione e ad occupare una posizione solida per affrontare tutte le sfide di un mercato in continua evoluzione.”