Si rinnova la struttura dedicata alle vendite di Canon Italia

Con l’obiettivo di consolidare e rafforzare ulteriormente la struttura di vendita per evolvere ed essere sempre più vicina ai propri Partner e Clienti, Canon Italia annuncia le nomine di: Walter Bano, County Director PPP, Category Head TDS, DGS and IS; Teresa Esposito Indirect Sales Director; Massimo Panato, Pro Print & LFP Director e Pierluigi Fioretti, AD di Canon Solutions Italia (Nord e Centro Sud) Srl.

La nuova focalizzazione mira da un lato a dare continuità alla gestione delle attività rivolte a Clienti e Partner, dall’altro a supportare e sviluppare il mercato della stampa di produzione in crescente evoluzione e, come sottolineato da Massimo Macarti, Amministratore Delegato di Canon Italia: “Riflette la nostra ferma volontà di vedere evolvere costantemente l’organizzazione per rispondere puntualmente e rapidamente ai cambiamenti del mercato”.

I nuovi incarichi

A seguito del nuovo go to market model definito da Canon Europa, a Walter Bano viene affidata la responsabilità per l’Italia del business dei sistemi di produzione con tecnologia Canon – Océ. Questo segmento di prodotti rappresenta un’importante area di investimento per il Gruppo, che vede nel settore definito “Commercial Printing” uno dei quattro pilastri sui quali l’Azienda punta per lo sviluppo e la crescita futura.

“Si apre una nuova e cruciale fase di cambiamento, motivata dalla necessità di essere focalizzati sulle esigenze specifiche dei nostri clienti e del mercato della stampa professionale. Il mio obiettivo, grazie alle competenze della nostra organizzazione, la conoscenza delle applicazioni e delle sfide, è quello di portare Canon a essere il player di riferimento per il mercato del Commercial Printing. Un percorso iniziato circa 3 anni fa con la nascita della nostra divisione dedicata all’Industrial and Production Printing e successivamente con la nuova, efficiente e dinamica organizzazione dedicata alla stampa Production Printing.” commenta Walter Bano, Production Printing Products Country Director.

Dopo quasi 7 anni alla direzione del gruppo Marketing B2B di Canon Italia, Teresa Esposito forte di una profonda conoscenza del mercato e contestuale visione strategica, assume la direzione dell’Indirect Sales e si occuperà della gestione dei canali di vendita indiretti per tutti i prodotti Business di Canon. “Assumo questo importante ruolo con la volontà e la determinazione di continuare a costruire un percorso di crescita costante. Per fare questo è fondamentale avere una visione completa e sempre aggiornata di ciò che accade nel settore e definire una strategia strutturata che guardi al futuro del mercato e alla sua costante evoluzione”.

Anche Massimo Panato dopo 7 anni nel precedente ruolo, conferma il suo impegno in Canon focalizzando ora l’attenzione su tutti i prodotti rivolti al mercato Professional Printing e LFP (Large Format Printing), acquisendone la responsabilità sia di vendita che di sviluppo su tutti i canali diretti e indiretti con il ruolo di Pro Print & LFP Director. “Ho imparato negli anni a comprendere sempre meglio le esigenze che contraddistinguono il mercato della stampa professionale e l’importanza che esso riveste per Canon. Un’elevata qualità di prodotto, un’ampia gamma di soluzioni e un continuo lavoro di ricerca e sviluppo ci consentiranno di soddisfare ogni nuova richiesta del mercato”.

Pierluigi Fioretti, entrato in Canon Solutions Italia Centro Sud nel 2010, prima in qualità di Direttore Commerciale, poi come Direttore Generale della società affiliata di Roma, acquisisce la responsabilità della gestione di Canon Solutions Italia (Nord e Centro Sud Italia) Srl, società di Canon Italia S.p.A. che offrono consulenza e assistenza sia in ambito printing che di gestione dei processi e archiviazione documentale.

Canon Solutions Italia Nord e Canon Solutions Centro Sud, operanti su territori specifici, rappresentano oggi due realtà fondamentali per lo sviluppo delle vendite dell’azienda in ambito B2B e sono partner di riferimento per la media Impresa Italiana che guarda all’innovazione tecnologica e all’efficienza dei processi come driver strategico di crescita.

“Puntiamo a un forte sviluppo del business nei prossimi 3 anni con l’obiettivo di espandere la quota di mercato di Canon in ogni segmento di prodotto, sia in ambito Managed Print Services che Professional Print. Accolgo con entusiasmo questo importante incarico e, insieme al mio team, lavoreremo con sempre maggiore passione per portare sul mercato la nostra eccellenza” conclude Pierluigi Fioretti, Amministratore Delegato Canon Solutions Italia Nord e Centro Sud.