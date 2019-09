La tecnologia innovaphone si usa anche in alto mare

Ottenuta l’omologazione DNV GL per l’uso marittimo per il gateway VoIP innovaphone IP811 e l’adattatore analogico IP29-8

Il gateway VoIP innovaphone IP811 e l’adattatore analogico IP29-8 del vendor hanno ottenuto l’omologazione DNV GL per l’uso marittimo.

La soluzione di comunicazione innovaphone, telefonia IP e Unified Communication, può ora essere utilizzata senza restrizioni anche in mare grazie all’omologazione EN60945 conseguita dal vendor che ha già realizzato in passato una serie di progetti nel settore marittimo.

Un elemento non da poco, se si considera che le condizioni di utilizzo su navi e piattaforme petrolifere si differenziano in modo sostanziale da quelle sulla terraferma. La percentuale di umidità e l’alto contenuto salino nell’aria, le vibrazioni costanti, gli ambienti esplosivi e le notevoli variazioni di temperatura, mettono, infatti, a prova la resistenza e l’affidabilità dei dispositivi tecnici impiegati, molto più che in normali condizioni d’impiego.

Grazie al marchio di omologazione DNV GL, che nasce dalla fusione tra Det Norske Veritas e Germanischer Lloyd e si basa su severi standard per l’uso marittimo su avi mercantili, da carico, portacontainer e navi da lavoro, nonché traghetti veloci e unità mobili offshore, il business in alto mare riceverà un’ulteriore importante spinta.

Come riferito in una nota ufficiale da Christian Prednik, Sales Area Manager di innovaphone: «In seguito all’intenso processo di certificazione DNV GL, siamo ora in grado di soddisfare e garantire pienamente gli elevati standard di sicurezza operativa e funzionalità richiesti nel settore marittimo».