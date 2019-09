Ricoh riceve tre Buyers Lab Summer 2019 Pick awards

Grazie all’innovazione offerta dalla gamma di multifunzione, Ricoh ha ottenuto tre premi da parte di Keypoint Intelligence – Buyers Lab

Grazie all’innovazione offerta dalla gamma di multifunzione, Ricoh ha ottenuto tre premi da parte di Keypoint Intelligence – Buyers Lab.

Due sistemi a colori e uno in bianco e nero della gamma multifunzione Ricoh sono stati premiati con i Summer 2019 Pick awards di Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI).

I riconoscimenti BLI Picks vengono assegnati due volte all’anno ai prodotti e ai sistemi per l’ufficio che hanno registrato le migliori prestazioni durante i rigorosi test di laboratorio condotti da Buyers Lab.

In particolare, a ricevere i riconoscimenti sono stati:

• Ricoh IM C2000 – Outstanding 20-ppm Colour Copier MFP

• Ricoh IM C2500 – Outstanding 25-ppm Colour Copier MFP

• Ricoh IM 350F – Outstanding MFP per gruppi di lavoro di medie dimensioni

Tra i multifunzione a colori di fascia low-end e mid-range, IM Ricoh C2000 e IM C2500 sono stati valutati molto positivamente per la user experience di elevata qualità, mentre la soluzione Ricoh IM 350F è stata definita la miglior scelta tra i multifunzione monocromatici per gruppi di lavoro di medie dimensioni.

George Mikolay, Associate Director of Copiers/Production at Keypoint Intelligence – Buyers Lab, commenta: “Ricoh continua a sorprenderci grazie alle novità nella gamma multifunzione. Le soluzioni Ricoh IM C2000 e IM C2500, insieme al dispositivo IM C4500 che ha ricevuto il Winter 2019 Pick award, consentono all’azienda di distinguersi nel settore degli MFP a colori di fascia low-end e mid-range. La user experience è eccezionale grazie ad un ampio pannello touchscreen basato su Android. Lo Smart Operation Panel è intuitivo e personalizzabile sulla base delle specifiche esigenze. La qualità di stampa è ottima e questi dispositivi, integrando la tecnologia Ricoh Intelligent Scanning, si pongono come un punto di riferimento del settore per quanto riguarda la scansione”.

Tony Maceri, Senior Test Technician at Keypoint Intelligence – Buyers Lab, aggiunge: “Ricoh IM 350F mette a disposizione numerose funzionalità e rappresenta la scelta migliore per le aziende che hanno necessità di una soluzione monocromatica e produttiva per gruppi di lavoro di medie dimensioni. Oltre ad essere molto semplice da utilizzare e gestire, il dispositivo è affidabile e offre velocità nella scansione fronte-retro. Grazie allo Smart Operation Panel, basato su Android e connesso al web, è possibile scaricare numerose app Ricoh. Ricoh IM 350F offre così tanti vantaggi che, senza alcun dubbio a riguardo, è risultato il vincitore nella categoria dei dispositivi monocromatici per medi volumi”.

Olivier Vriesendorp, Vice President Product Marketing, Ricoh Europe, afferma: “Questi premi attestano la nostra capacità di innovare e la nostra leadership nel mercato dei multifunzione. Ricoh vuole offrire ai clienti soluzioni sicure ed affidabili che consentano di realizzare ambienti di lavoro digitali. Aiutiamo le aziende ad entrare nell’era digitale grazie a dispositivi che mettono a loro disposizione tutti i vantaggi delle più recenti innovazioni tecnologiche”.